Il sindaco Fornaciari si complimenta con la porcarese Giulia Guria laureata magistrale con 110 e lode

“Nonostante la pioggia è davvero una giornata di gioia per Giulia Guria e la sua famiglia che da sempre la supporta . Giulia frequenta con profitto il triennio universitario a Pisa alla facoltà di Economia. Poi si sposta a Roma all’università La Sapienza dove oggi ha concluso il suo biennio in Economia Aziendale in lingua inglese portandosi a casa la laurea magistrale, con un intermezzo dell’esperienza programma Erasmus a Praga”. Lo scrive il sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari , sul proprio profilo facebook.

“Oggi Giulia, a 24 anni, ha discusso la tesi dal titolo Riformulazione del miglioramento continuo: Il percorso del Kaizen dal Giappone alle Imprese Italiane. Chiaramente tesi in inglese e pure la discussione. Giulia ha fatto veramente il massimo nel suo percorso di studi perché ha ottenuto la votazione massima di 110 con lode!! Giulia questo è un grandissimo traguardo che sarà solo l’inizio di altri obiettivi che sicuramente hai già previsto. Continua con la stessa passione e dedizione. Davvero congratulazioni Giulia!! Brava!!”, conclude Fornaciari.