Olio Nòvo 2026, a Capannori un fine settimana tra degustazioni, cucina e cultura dell’olio

Proseguono le iniziative di Olio Nòvo 2026 – Terre, frantoi, sapori e cultura dell’olio a Capannori, la manifestazione promossa dal Comune che, da ottobre 2026 a gennaio 2027, accompagna cittadini e visitatori alla scoperta dell’olio extravergine di oliva appena franto e delle tante realtà che contribuiscono a mantenerne viva la tradizione.

“Con questa manifestazione l’olio nuovo diventa il filo conduttore di un racconto collettivo, capace di mettere in relazione le diverse anime del territorio e di far conoscere non soltanto la qualità delle produzioni locali, ma anche le persone, i saperi e le tradizioni che ne costituiscono il valore. Un motivo in più per scoprire la bellezza e i sapori autentici di Capannori- spiega l’assessora al turismo, Ilaria Carmassi -. Una manifestazione che sta riscuotendo grande successo come dimostra il tutto esaurito degli eventi in programma con il Maestro d’Olio Fausto Borella. Ciò significa che l’olio e la cultura dell’olio sono temi molto apprezzati e che la scelta di dedicargli una rassegna risulta vincente”.

l’olio nòvo intavola – le proposte locali

Ristoro della Fattoria Gambaro, Petrognano: l’olio nuovo del frantoio è protagonista di un percorso gastronomico tra zuppe, farro, bruschette e ricette della tradizione.

Orari: pranzo sabato e domenica; cena venerdì, sabato e domenica. Informazioni e prenotazioni: 0583 978277 – 338 1255359.

Alimentari norcineria Da Saverino, Matraia: un’esperienza di degustazione dedicata agli oli locali, abbinati a salumi artigianali, vino e dolcetto, con visita alla cantina di stagionatura.

Orari: dal mercoledì al sabato, dalle 12 alle 18. Massimo 12 partecipanti, prenotazione obbligatoria. Informazioni e prenotazioni: 0583 402405 – 320 2311000.

Osteria Canaiolo, Capannori: un menù dedicato all’olio extravergine di oliva della proprietà Orsi, valorizzato attraverso prodotti di stagione e piatti della cucina del territorio.

Orari: pranzo e cena, secondo gli orari di apertura. Informazioni e prenotazioni: 0583 927040.

Bistrot del Ristorante Accasatua Le Ville, Lammari: un’esperienza gastronomica dal titolo “Due territori, due oli, un’esperienza di gusto”, con oli delle colline settentrionali e meridionali di Capannori abbinati alle proposte dello chef. Orari: pranzo e cena, secondo gli orari di apertura. Informazioni e prenotazioni: 0583 436430.

Osteria di Lammari, Lammari. Fino al 30 novembre, un menù speciale dedicato all’autunno e alle ricette della tradizione, con protagonista l’olio nuovo della Tenuta di Valgiano.

Orari: pranzo dal lunedì al sabato; cena martedì, giovedì e venerdì. Menù e prezzi disponibili presso il locale. Informazioni e prenotazioni: 0583 962011.

Gli appuntamenti speciali

Venerdì 13 novembre, ristorante self-service Qualità e Servizi, Capannori. “Profumo di frantoio: l’antipasto che racconta Capannori” è il titolo dell’iniziativa dedicata all’olio nuovo del Frantoio Sociale del Compitese, fornitore di Qualità e Servizi per il self-service e le mense scolastiche. L’olio sarà presentato ai clienti e proposto in degustazione gratuita. Alle 12 è previsto l’intervento di Angelo Giusti, presidente del Frantoio Sociale del Compitese.

Venerdì 13 novembre, Ristoro a Bimbotto. Alle 19.45 una serata dedicata alla scoperta di cinque oli locali, accompagnati da un menù ispirato alla tradizione toscana. La degustazione sarà guidata da Laura Lenzi, agronoma ed elaiotecnica. In tavola pappa al pomodoro, panzanella d’autunno, zuppa frantoiana, tortelli artigianali, baccalà al forno a legna con ceci e cannellini, proposta vegetariana e dessert al buccellato. In abbinamento, vini del territorio selezionati dal sommelier Nicola Del Bimbotto. Tra gli oli in degustazione quelli delle aziende Bove Gabriele, Colle Verde, Alle Camelie e Pizzicalaluna, oltre a un olio a sorpresa. Orario: 19.45. Quota: 45 euro a persona. Prenotazione obbligatoria. Informazioni e prenotazioni: 329 8695174.

Sabato 14 novembre, Bioagriturimo Alle Camelie, Pieve di Compito. Alle 20.30 è in programma “Il gusto dell’Olio Nòvo”, una cena dedicata all’olio appena franto e alle ricette di stagione della cucina contadina del Compitese, per valorizzare i sapori e le tradizioni gastronomiche locali. Orario: ore 20.30. Informazioni e prenotazioni: 338 2572695 – info@allecamelie.it.

Sabato 14 novembre, I Diavoletti, iniziativa delle Case del Cibo. Una serata dedicata all’incontro tra l’olio nuovo di Calafata e i prodotti e le specialità gastronomiche della Garfagnana. Un percorso di degustazione pensato per mettere in dialogo due territori attraverso le rispettive produzioni agricole e tradizioni culinarie, valorizzando gli abbinamenti con l’olio extravergine di oliva. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con le Case del Cibo – I Diavoletti e Calafata. Orario: 19. Quota: 30 euro a persona. Informazioni e prenotazioni: Chiara 333 8523771 – Enrico 335 7761805.

Hanno riscosso grande successo e registrano già il tutto esaurito i due appuntamenti in programma sabato 14 novembre con la partecipazione del Maestro D’Olio Fausto Borella.

Il primo intitolato L’olio che fa scuola è in programma alle 11 al Centro Cottura di Capannori. Il Maestro d’Olio Fausto Borella incontra studenti e insegnanti in un laboratorio dedicato all’olio extravergine di oliva e alla sua importanza nell’alimentazione quotidiana. Un’occasione per imparare a riconoscerne la qualità, scoprirne profumi e sapori e capire come sceglierlo e utilizzarlo ogni giorno, a casa e a scuola. Perché la cultura del buon cibo comincia dalla conoscenza. Gli oli che verranno degustati: Frantoio Sociale Compitese, Calafata e un olio commerciale.