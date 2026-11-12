Sfilata di lanterne luminose per le vie di Porcari per la ‘Festa di San Martino’

Una scia di piccole luci calde e colorate illuminerà martedì (17 novembre) le vie di Porcari in occasione della tradizionale Festa di San Martino. Protagonisti assoluti del pomeriggio saranno i bambini delle scuole dell’infanzia locali, che vivranno un momento di grande emozione insieme alle loro famiglie, alle insegnanti e ai volontari.