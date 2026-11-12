L'evento|
Sfilata di lanterne luminose per le vie di Porcari per la ‘Festa di San Martino’
Una scia di piccole luci calde e colorate illuminerà martedì (17 novembre) le vie del paese grazie a ‘Il progetto la Torretta’
Una scia di piccole luci calde e colorate illuminerà martedì (17 novembre) le vie di Porcari in occasione della tradizionale Festa di San Martino. Protagonisti assoluti del pomeriggio saranno i bambini delle scuole dell’infanzia locali, che vivranno un momento di grande emozione insieme alle loro famiglie, alle insegnanti e ai volontari.
L’evento è organizzato dall’associazione Il progetto la Torretta di Porcari, e, vista la grande partecipazione della scorsa edizione, si ripete anche quest’anno.
Nei giorni scorsi i piccoli alunni hanno preso parte a laboratori creativi dedicati alla costruzione artigianale delle lanterne, guidati dalle volontarie dell’associazione La Torretta e dalle docenti.
Un’attività manuale pensata non solo per stimolare la fantasia e la manualità dei più piccoli, ma soprattutto per trasmettere il significato simbolico della lanterna: una luce delicata che protegge il cammino e che, come insegna la leggenda di San Martino, è fatta per essere condivisa con gli altri.
La giornata di festa vedrà i bambini ritrovarsi per una suggestiva sfilata luminosa da via della Chiesa fino in piazza Felice Orsi, trasformando il crepuscolo in un’esperienza fiabesca fatta di passi lenti, canti tradizionali e tanta gioia di stare insieme. Ad accoglierli a fine percorso, le letture animate dei volontari dell’associazione porcarese.
L’iniziativa conferma il forte legame della comunità di Porcari con le tradizioni educative e territoriali, offrendo ai bambini un ricordo prezioso di calore, amicizia e ascolto reciproco.