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Sfilata di lanterne luminose per le vie di Porcari per la ‘Festa di San Martino’

12 novembre 2026 | 15:04
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di Redazione

Redazione

Sfilata di lanterne luminose per le vie di Porcari per la &#8216;Festa di San Martino&#8217;

Una scia di piccole luci calde e colorate illuminerà martedì (17 novembre) le vie del paese grazie a ‘Il progetto la Torretta’

Una scia di piccole luci calde e colorate illuminerà martedì (17 novembre) le vie di Porcari in occasione della tradizionale Festa di San Martino. Protagonisti assoluti del pomeriggio saranno i bambini delle scuole dell’infanzia locali, che vivranno un momento di grande emozione insieme alle loro famiglie, alle insegnanti e ai volontari.

L’evento è organizzato dall’associazione Il progetto la Torretta di Porcari, e, vista la grande partecipazione della scorsa edizione, si ripete anche quest’anno.

Nei giorni scorsi i piccoli alunni hanno preso parte a laboratori creativi dedicati alla costruzione artigianale delle lanterne, guidati dalle volontarie dell’associazione La Torretta e dalle docenti.

Un’attività manuale pensata non solo per stimolare la fantasia e la manualità dei più piccoli, ma soprattutto per trasmettere il significato simbolico della lanterna: una luce delicata che protegge il cammino e che, come insegna la leggenda di San Martino, è fatta per essere condivisa con gli altri.

La giornata di festa vedrà i bambini ritrovarsi per una suggestiva sfilata luminosa da via della Chiesa fino in piazza Felice Orsi, trasformando il crepuscolo in un’esperienza fiabesca fatta di passi lenti, canti tradizionali e tanta gioia di stare insieme. Ad accoglierli a fine percorso, le letture animate dei volontari dell’associazione porcarese.

L’iniziativa conferma il forte legame della comunità di Porcari con le tradizioni educative e territoriali, offrendo ai bambini un ricordo prezioso di calore, amicizia e ascolto reciproco.
 