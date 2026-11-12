Una domenica per la salute: a Porcari una giornata dedicata alla prevenzione

Il Comune di Porcari, insieme all’associazione Amici del cuore di Lucca, lancia un’iniziativa dedicata alla salute e alla prevenzione. Nel cuore del paese arriva Una domenica per la salute: dalle 10 alle 16 a Porcari sarà possibile effettuare ecografie mammarie all’interno del palazzo comunale e controlli per la prevenzione cardiovascolare sul Cardiocamper, che sarà presente in piazza Felice Orsi. L’evento è in programma domenica 22 novembre ed è promosso, tra gli altri, dalla commissione pari opportunità. L’iniziativa è stata promosso anche dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Porcari.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina (12 novembre) dal sindaco Leonardo Fornaciari, da tutta la giunta comunale, da Silvana Giambastiani, presidente dell’associazione Amici del cuore e da Leonardo Odoguardi, cardiologo del Centro di sanità solidale e componente del collegio dei garanti della Fondazione sanità solidale. La giornata si inserisce nelle iniziative legate alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre, affiancando alla sensibilizzazione un’occasione concreta di attenzione alla salute e all’accesso alle cure.

“La prevenzione diventa davvero accessibile quando offriamo alle persone occasioni concrete per prendersi cura di se, vicino a casa e senza ostacoli economici – dichiara il sindaco Leonardo Fornaciari a nome di tutta l’amministrazione -. Per questo apriamo anche le porte del municipio, mettendo i nostri spazi a disposizione della salute dei cittadini. È la prima iniziativa che realizziamo con l’Associazione e la Fondazione Sanità Solidale che ringrazio. In prossimità del 25 novembre vogliamo ribadire che l’attenzione alle donne passa anche dalla possibilità di dedicare tempo alla propria salute, troppo spesso rimandata per far fronte alle necessità degli altri”.

Le ecografie mammarie saranno effettuate dal dottor Filippo Cascini, professionista della Fondazione sanità solidale, al piano terra del palazzo comunale, in uno spazio appositamente predisposto e adeguatamente riscaldato. Una scelta che porta l’attività sanitaria direttamente nella sede del Comune, mettendo a disposizione delle donne un ambiente accogliente per un controllo importante.

In piazza Felice Orsi sarà invece operativo il Cardiocamper, l’ambulatorio mobile con cui l’associazione Amici del cuore di Lucca svolge dal 1992 attività di informazione e prevenzione sul territorio. L’attività del mezzo comprende la misurazione dei principali parametri cardiovascolari, come frequenza cardiaca, pressione arteriosa e saturazione dell’ossigeno, insieme all’elettrocardiogramma e alla consulenza cardiologica. Il lavoro di medici, infermieri e volontari consente di accompagnare i controlli con informazioni sui fattori di rischio e sulle abitudini quotidiane che possono incidere sulla salute del cuore.

L’importanza della diagnosi precoce emerge anche dai dati sul tumore della mammella, la neoplasia più frequente tra le donne. Secondo il rapporto 1 numeri del cancro in Italia 2025, richiamato dal Ministero della salute nell’aggiornamento di gennaio 2026, nel 2024 sono stati stimati 53.065 nuovi casi tra le donne, mentre sono circa 925mila le donne che vivono in Italia dopo una diagnosi. Individuare la malattia nelle fasi iniziali può consentire trattamenti più efficaci e interventi chirurgici più conservativi.

L’ecografia mammaria rappresenta uno strumento di valutazione che si integra con gli altri accertamenti: non sostituisce la mammografia prevista dai programmi di screening, ai quali resta comunque importante aderire secondo gli inviti e le indicazioni del servizio sanitario.