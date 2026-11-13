A Lammari la commemorazione dei caduti di Nassirya: “Non portavano guerra, ma speranza”

Si è tenuta ieri mattina (13 novembre), a Lammari, la cerimonia di commemorazione promossa dall’amministrazione comunale per ricordare, in occasione del 23esimo anniversario della strage di Nassirya, le vittime dell’attentato alla base italiana dei Carabinieri in Iraq, in cui alle 10,40 del 12 novembre 2003 persero la vita 19 italiani, di cui 12 carabinieri, 5 militari dell’esercito e due civili.

In piazza Caduti di Nassirya è stata deposta una corona di alloro alla presenza dell’assessore Gaetano Ceccarelli, del comandante della stazione dei carabinieri di Lammari, maresciallo Flavio Spano, del brigadiere Marco Simoni, del consigliere comunale Antonio Cipriani, di rappresentanti della polizia locale e del parroco di Lammari, don Giovanni Romani che ha impartito la benedizione.

“Anche quest’anno Capannori ha voluto ricordare i 17 militari e i due civili caduti nella strage di Nassirya in Iraq, avvenuta il 12 novembre 2003 – afferma Ceccarelli. – Erano uomini impegnati in una missione di stabilizzazione, di ricostruzione e di sostegno a una popolazione martoriata da anni di conflitti, nell’ambito di un mandato delle Nazioni unite. Non portavano guerra, ma speranza, sicurezza e aiuto concreto nella vita quotidiana di chi cercava di rialzarsi. Per assolvere al compito loro affidato, nel pieno adempimento del dovere, pagarono un alto tributo di sangue che le istituzioni tutte ai vari livelli non debbono mai dimenticare”.