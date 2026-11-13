Ad Artè si parla di salute mentale con lo psicologo e giornalista Massimo Cirri

Cirri è anche laureato in psicologia all’università di Padova. Dal 1983 lavora nei servizi pubblici di salute mentale mentre dal 1997 porta questa sua esperienza quotidiana ai microfoni di Caterpillar. Ovvero del programma di Radio 2 che ha ideato e conduceva. E con il quale nel 2016 ha ricevuto con la collega Sara Zambotti il premio nazionale Cultura della pace, dopo gli anni di Radio Popolare di Milano e di Radio Città del Capo. Autore teatrale con Lelle Costa, Cirri ha scritto anche numerosi libri, programmi radiofonici e televisivi. Nel 2003 è stato nominato cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.