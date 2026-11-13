L'evento|
Ad Artè si parla di salute mentale con lo psicologo e giornalista Massimo Cirri
Il confronto ruoterà attorno al libro ‘Marco Cavallo e io. Il cavallo che libera tutti’ scritto da Giuseppe dell’Acqua
Domani (14 novembre) alle 17,30 al cinema teatro Artè di Capannori, si presenta l’incontro Dialogo attorno a Marco Cavallo con lo psicologo e giornalista Massimo Cirri.
Si collegherà da remoto per dialogare sul tema anche Giuseppe Peppe Dell’Acqua, psichiatra già direttore del Dipartimento di salute mentale di Trieste e storico collaboratore di Franco Basaglia. L’iniziativa offre quindi un’opportunità imperdibile di ascoltare un protagonista della storia basagliana.
Cirri è anche laureato in psicologia all’università di Padova. Dal 1983 lavora nei servizi pubblici di salute mentale mentre dal 1997 porta questa sua esperienza quotidiana ai microfoni di Caterpillar. Ovvero del programma di Radio 2 che ha ideato e conduceva. E con il quale nel 2016 ha ricevuto con la collega Sara Zambotti il premio nazionale Cultura della pace, dopo gli anni di Radio Popolare di Milano e di Radio Città del Capo. Autore teatrale con Lelle Costa, Cirri ha scritto anche numerosi libri, programmi radiofonici e televisivi. Nel 2003 è stato nominato cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.
Il confronto al cinema teatro Artè, ruoterà attorno al libro Marco Cavallo e io. Il cavallo che libera tutti scritto da Dell’Acqua (Meltemi editore, 2026). Nel volume originariamente Marco era un vero cavallo che trasportava la biancheria e i rifiuti fuori dal manicomio. Nel 1973, per dare voce ai desideri e alla dignità delle persone recluse, i pazienti e gli operatori dell’équipe di Franco Basaglia, crearono una grande statua in cartapesta. Per uscire dal cortile del manicomio, l’opera fu così grande da dover abbattere simbolicamente il varco e i muri della struttura. Diventando così l’emblema della legge 180, della chiusura dei manicomi e della rivoluzione gentile per i diritti della salute mentale. Nel volume, l’autore immagina un dialogo diretto ed intimo con Marco Cavallo. Ripercorrendo decenni di lotte contro la reclusione, la sopraffazione e la cultura dello scarto.
A moderare il dialogo saranno Eluisa Lo Presti ed Enrico Marchi. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione per la coesione sociale Ets, con il patrocinio del Comune di Capannori. Per informazioni scrivere a segreteria@fondazionecoesionesociale.it oppure telefonare allo 0583.472642.