D’Ambrosio davanti ai cancelli della NtFood: “Inaccettabile licenziamento della delegata sindacale”

La sindaca sostiene la mobilitazione di Flai Cgil e Rsu e annuncia una nuova richiesta formale di incontro con l’amministratore delegato del Gruppo Morato

Anche la sindaca di Altopascio, Sara D’Ambrosio, ha partecipato questa mattina al presidio davanti ai cancelli della NtFood, organizzato nell’ambito dello sciopero proclamato per l’intera giornata di oggi (13 novembre) dalla Flai Cgil e dalla Rsu aziendale. Al centro della protesta il licenziamento di una delegata sindacale, di cui viene chiesto l’annullamento, e il clima di ostilità verso i rappresentanti dei lavoratori denunciato dal sindacato, oltre ai cinque licenziamenti negli ultimi mesi. In un post sui social, D’Ambrosio ha espresso solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori.

“Apprendo con rabbia la notizia dell’ennesimo licenziamento all’interno dell’azienda – scrive D’Ambrosio, – questa volta ai danni della lavoratrice delegata Cgil. Un comportamento che non posso che definire inaccettabile. Così come inaccettabile è l’attesa cui mi sta costringendo da luglio l’amministratore delegato del Gruppo Morato, a cui avevo subito chiesto un confronto: sarà mia premura ribadire anche per le vie formali la richiesta”.