Erasmus, formazione e lavoro: a Montecarlo un incontro sulle opportunità dell’Europa

Formazione, lavoro e mobilità internazionale: sono i temi al centro dell’incontro aperto alla cittadinanza in programma il prossimo sabato, 21 novembre, dalle 14,30 alle 15,30, a Montecarlo, nell’ambito del progetto europeo Square, acronimo di sharing questions and unified answers for resilience across Europe. Per partecipare è necessaria la prenotazione.

All’appuntamento interverranno gli operatori di Alphabet Formation (Abf), agenzia con sede a Bruxelles, che illustreranno in lingua italiana gli strumenti messi a disposizione dall’Unione europea per la formazione e l’ingresso nel mondo del lavoro.

Si parlerà delle sfide del passaggio dalla scuola all’occupazione e dell’acquisizione di competenze digitali e ambientali. Spazio anche ai programmi di mobilità internazionale, come Erasmus Plus e il Corpo europeo di solidarietà, e alle piattaforme dedicate all’apprendimento e alla collaborazione tra scuole, tra cui eTwinning ed Eu Academy.

L’incontro pomeridiano si inserisce in una giornata che coinvolgerà gli studenti in passeggiate di cittadinanza sul territorio e laboratori partecipativi condotti con la metodologia dell’open space. Le attività fanno parte del percorso promosso dal Comune di Montecarlo per favorire la cittadinanza attiva e la partecipazione dei giovani alla vita della comunità, in collaborazione con i partner del progetto, tra cui Fondazione Promo Pa e Bf Agency.

L’obiettivo è avvicinare le opportunità europee alla realtà locale, offrendo strumenti per la crescita personale e professionale e per una maggiore conoscenza del funzionamento della democrazia europea.