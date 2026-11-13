Marlia, la festa della Misericordia porta in servizio due nuovi mezzi

Alle 10 sarà celebrata la messa nella chiesa dei Santi Maria Assunta e Giovanni Evangelista, officiata dal parroco e correttore della Fraternita, don Agostino Banducci . Seguiranno, sul piazzale, l’inaugurazione e la benedizione dei mezzi. Dopo il corteo attraverso il paese, alle 12,30 si terrà il pranzo sociale al ristorante Stefan , in via Giacomo Puccini a Porcari .

“Il futuro della nostra Misericordia passa anche attraverso i giovani – afferma il governatore Giuseppe Ricci –. Il nostro Gruppo Giovani sta preparando un nuovo percorso, con idee e iniziative per coinvolgere altri ragazzi, condividere esperienze e creare opportunità per l’associazione e per tutta la comunità. Un altro aspetto fondamentale è la formazione: i nostri volontari hanno superato gli esami di guida previsti dalla normativa regionale, seguendo, secondo le proprie scelte, i percorsi per la conduzione dei mezzi attrezzati e per la guida in urgenza e in emergenza, con le relative prove teoriche e pratiche. Dietro ogni servizio, ogni trasporto e ogni intervento devono esserci persone preparate, competenti e consapevoli delle proprie responsabilità. Per questo la formazione continua è un investimento essenziale. Ringrazio i volontari per il tempo dedicato, la disponibilità e l’impegno: essere volontari significa esserci, ma soprattutto essere pronti”.