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Marlia, la festa della Misericordia porta in servizio due nuovi mezzi
Domenica 22 novembre messa, benedizione e pranzo sociale a Porcari. A dicembre altri due appuntamenti natalizi
Una nuova ambulanza e un mezzo attrezzato per la Misericordia di Marlia. L’inaugurazione è in programma domenica 22 novembre, in occasione della festa sociale dell’associazione.
Alle 10 sarà celebrata la messa nella chiesa dei Santi Maria Assunta e Giovanni Evangelista, officiata dal parroco e correttore della Fraternita, don Agostino Banducci. Seguiranno, sul piazzale, l’inaugurazione e la benedizione dei mezzi. Dopo il corteo attraverso il paese, alle 12,30 si terrà il pranzo sociale al ristorante Stefan, in via Giacomo Puccini a Porcari.
“Il futuro della nostra Misericordia passa anche attraverso i giovani – afferma il governatore Giuseppe Ricci –. Il nostro Gruppo Giovani sta preparando un nuovo percorso, con idee e iniziative per coinvolgere altri ragazzi, condividere esperienze e creare opportunità per l’associazione e per tutta la comunità. Un altro aspetto fondamentale è la formazione: i nostri volontari hanno superato gli esami di guida previsti dalla normativa regionale, seguendo, secondo le proprie scelte, i percorsi per la conduzione dei mezzi attrezzati e per la guida in urgenza e in emergenza, con le relative prove teoriche e pratiche. Dietro ogni servizio, ogni trasporto e ogni intervento devono esserci persone preparate, competenti e consapevoli delle proprie responsabilità. Per questo la formazione continua è un investimento essenziale. Ringrazio i volontari per il tempo dedicato, la disponibilità e l’impegno: essere volontari significa esserci, ma soprattutto essere pronti”.
Due gli appuntamenti natalizi: Luci e magie di Natale il 13 dicembre, nella struttura del mercato di Marlia, e Sogno di Natale il 19 dicembre, nella sede di via Cortinella 8, dedicato soprattutto agli anziani del paese e delle zone vicine.