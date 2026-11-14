I parcheggi allo stadio di Altopascio diventano a pagamento: la decisione della Giunta comunale

La sindaca D’Ambrosio: “L’obiettivo è regolamentare la sosta per migliorare l’organizzazione degli spazi e rispondere alle esigenze dei cittadini”

Il parcheggio dello stadio comunale di Altopascio, in via Fratelli Rosselli, sarà soggetto ad una nuova regolamentazione della sosta. La giunta comunale ha infatti approvato l’istituzione di parcheggi a pagamento nella parte finale della strada, compresa la via di accesso dall’intersezione con via Casali, con l’obiettivo di favorire il ricambio dei veicoli e garantire una maggiore disponibilità di posti auto per chi frequenta i numerosi servizi presenti nella zona.

“La nuova regolamentazione – spiega la sindaca, Sara D’Ambrosio – punta infatti a limitare la sosta prolungata e ad agevolare l’accesso alle diverse attività, attraverso una gestione più funzionale degli spazi disponibili. L’obiettivo non è fare cassa, visto che le tariffe sono invariate da anni ed estremamente basse, ma regolamentare la sosta per migliorare l’organizzazione degli spazi e rispondere alle esigenze quotidiane dei cittadini. Un modo per rendere ancora più funzionale questa zona del centro del paese e incentivare un ricambio di utenza, tutelando comunque sia gli utenti degli studi medici sia i residenti”.

La tariffa prevista è di 30 centesimi l’ora (la stessa degli altri parcheggi) con la possibilità di frazionare il pagamento per le ore successive. La sosta sarà a pagamento dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 20, e il sabato dalle 8 alle 13. La nuova organizzazione prevede inoltre stalli delimitati da strisce gialle riservati alla Misericordia, all’azienda sanitaria e alle persone con disabilità, oltre a spazi gratuiti delimitati da strisce bianche per ciclomotori e motocicli.