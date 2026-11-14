Pavimentato parte del giardino dell’Infanzia di Colognora: “La riqualificazione non può impoverire la didattica”

“Una scuola dell’infanzia, uno dei fiori all’occhiello del Comune di Capannori che è riuscita a fare del rapporto con la natura e dell’apprendimento all’aperto il cuore della propria didattica e che ora rischia di perdere proprio gli spazi che rendono tutto ciò possibile“. È quanto sta accadendo all’Infanzia di Colognora, dove – a seguito dei lavori di riqualificazione – è stato pavimentato gran parte del giardino inferiore, uno degli spazi utilizzati quotidianamente dalle insegnanti per lo svolgimento del loro progetto didattico.

“Una soluzione – ci spiegano – che pare dettata dalla necessità di risolvere problemi di drenaggio e ristagno dell’acqua ma che solleva una domanda spontanea: quali alternative sono state valutate prima di arrivare a sacrificare quasi interamente uno spazio così importante? Eppure, le insegnanti si erano documentate, anzi, avevano anche avanzato proposte specifiche, avvalendosi della consulenza di un docente universitario esperto di didattica outdoor. Tra le idee, uno scivolo naturale per collegare il giardino inferiore con quello superiore. Niente di ciò che è stato suggerito è stato preso in considerazione, né sono state fornite adeguate spiegazioni a riguardo“.

“Non si sta parlando di un semplice giardino: Colognora rappresenta una delle realtà più significative dell’Istituto Comprensivo Carlo Piaggia proprio per la sua impostazione pedagogica. L’outdoor education non è un’attività occasionale, ma un elemento centrale della sua quotidianità scolastica, il fulcro della sua offerta formativa, ciò che la rende una scelta (forse tra le più forti), anche tra i genitori dei comuni limitrofi. Si può chiedere quindi, a una scuola di mantenere la propria identità educativa quando vengono meno gli spazi necessari per portarla avanti?”

“Ma non è finita qui. Tra le altre criticità c’è poi la questione della mensa le cui dimensioni, post riqualificazione, sembrerebbero insufficienti ad accogliere tutti i bambini. Una simulazione degli ingombri dei tavolini, effettuata dalle maestre direttamente sul posto, ha messo in evidenza la sua scarsa capienza. Tra le soluzioni ipotizzate: più turni o una riorganizzazione dei gruppi, ma restano i dubbi sull’effettiva fattibilità e sulla sicurezza, nel caso venisse utilizzato anche l’atrio. Di fatto, nessuna soluzione concreta è stata fornita. È vero, una riqualificazione importante può portare a modifiche in corso d’opera, ma ciò che ha generato malcontento è stata la mancata trasparenza sulle trasformazioni progettuali e la pessima comunicazione con genitori e insegnanti. A fronte di tutto questo – continuano a raccontarci – la comunità scolastica è in ansia: l’amministrazione spinge affinché i bambini rientrino nel plesso riqualificato, garantendo il completamento di queste piccole questioni, ma come possono i genitori essere certi che i problemi della sicurezza dei bambini, della funzionalità degli ambienti e della compatibilità degli spazi con il progetto educativo della scuola siano risolti, se siamo arrivati oggi, a questo punto?”.