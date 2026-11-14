Tassignano inaugura il suo nido d’infanzia

Il nuovo nido d’infanzia di Tassignano sta per essere inaugurato. L’appuntamento è per mercoledì 18 novembre alle 16,30 , per un momento dedicato al progetto realizzato dall’amministrazione Del Chiaro grazie ad un finanziament o Pnrr di 800mila euro c ui si sono aggiunte risorse comunali p er 560mila euro, che ha iniziato la sua attività all’inizio dell’anno scolastico.

Al taglio del nastro interverranno il sindaco Giordano Del Chiaro, l’assessora all’edilizia scolastica Ilaria Carmassi, l’assessora alle politiche educative, Silvia Sarti e la presidente della cooperativa La Gardenia Sonia Ridolfi . “Siamo molto soddisfatti di inaugurare questo nido d’infanzia – spiega l’assessore all’edilizia scolastica Ilaria Carmassi – , la cui attività è partita all’inizio dell’anno scolastico, ma che vogliamo presentare alla comunità, perché svolge una funzione importante in un’area centrale del nostro territorio con un ampio bacino di utenza, essendo in grado di ospitare 30 bambini.

Siamo convinti dell’importanza rivestita dai servizi per la prima infanzia e, in primis, dai nidi che svolgono un ruolo educativo fondamentale, ma hanno anche un’importante funzione sociale, perché aiutano i genitori con bambini piccoli a conciliare meglio i tempi di vita con i tempi di lavoro”. La nuova struttura per la prima infanzia è stata realizzata al posto della ex scuola primaria di Tassignano, che è stata demolita, in via della Chiesa angolo con via delle Scuole. L’asilo, che ospita bambini di età tra 0 e 36 mesi, è costituito da un unico piano per una superficie complessiva di circa 340 metri quadrati con un ampio spazio esterno ed è completamente accessibile.