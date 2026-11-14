‘Woman in run’, Altopascio corre contro la violenza sulle donne

L’assessora Bernardini: “Vogliamo fare rumore contro la violenza sulle donne e far arrivare il nostro abbraccio e la nostra solidarietà a tutte le vittime”

Sabato (21 novembre) ad Altopascio torna l’appuntamento con la Woman in run, la marcia ludico-motoria che da quattro anni attraversa il territorio altopascese con un corteo colorato e pieno di vita.

“Questo è uno dei tanti appuntamenti che abbiamo pensato per dire no alla violenza sulle donne. Un’iniziativa – spiega l’assessora alle politiche sociali, Valentina Bernardini – che ogni anno richiama tantissime persone, di ogni età e di ogni genere, unite dalla voglia di esserci e di dare un segno, chiaro ed evidente. Vogliamo, con questa iniziativa, fare rumore contro la violenza sulle donne e far arrivare il nostro abbraccio e la nostra solidarietà a tutte le vittime”.

Organizzata dal Comune di Altopascio, con la collaborazione dell’Asd Podistica Tau e del Comitato Paesano di Badia Pozzeveri, nell’ambito del Trofeo Podistico Lucchese, con il patrocinio del Comune di Altopascio e il sostegno di Associazione Anna Maria Marino, Farmacia Comunale, Uncinettine di Porcari e Zumba, la marcia partirà alle 14 dal comitato paesano di Badia Pozzeveri: dopo i saluti istituzionali, la partenza libera sarà possibile dalle 14,30 alle 15.

Sono previsti tre percorsi, da 3, 4,5 e 7,5 chilometri, con punti di ristoro lungo il tracciato e all’arrivo. La quota di iscrizione è di 3,50 euro per gli iscritti al Trofeo podistico Lucchese, 4,50 euro per i partecipanti occasionali e 2 euro per i bambini nati dopo il primo gennaio 2015. A tutti gli iscritti andrà in omaggio la maglietta della manifestazione, fino a esaurimento, e successivamente un pacco gara. Saranno inoltre premiati i gruppi con un minimo di 10 iscritti. La marcia sarà assistita dalla Misericordia di Altopascio. Gli organizzatori invitano i partecipanti a indossare qualcosa di rosso.

In occasione dell’evento sarà allestita una mostra contro la violenza sulle donne a cura dell’associazione Anna Maria Marino, con la partecipazione delle Uncinettine di Porcari. L’evento vede la collaborazione e il sostegno anche di Essity.