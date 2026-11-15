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A Montecarlo la musica diventa protagonista: una serata per scoprirne gli effetti su emozioni e comportamento
Sabato 21 novembre al Teatro dei Rassicurati l’iniziativa dell’associazione Il Sorriso di Stefano, con il soprano Graziana Biondi e il pianista Alessandro Pelagatti
L’associazione Odv Il Sorriso di Stefano con il patrocinio del comune di Montecarlo, sabato 21 novembre dalle 21 al Teatro dei Rassicurati a Montecarlo, organizza una serata speciale, dedicata alla scoperta del profondo legame tra musica, emozioni e benessere dal titolo: Il potere della musica.
“Un’occasione preziosa – spiega il responsabile de Il Sorriso di Stefano, Raffaele Antonetti – per ascoltare, riflettere ed emozionarsi insieme, lasciandoci guidare dalla bellezza della musica. La musica può influenzare il nostro umore, stimolare le emozioni e incidere profondamente sul nostro comportamento. Per questo diventa importante conoscere gli effetti della musica, scegliere quale musica ascoltare, che tipo di musica comporre o eseguire”.
L’evento, ad ingresso libero, è a cura del soprano e vocal coach Graziana Biondi (attualmente svolge attività concertistica come solista e insegna canto a Palazzo Pfanner di Lucca per l’Accademia Santa Cecilia di Firenze), con la partecipazione del pianista e compositore Alessandro Pelagatti (organista e direttore d’orchestra del Coro Santa Cecilia di Firenze, oltre a insegnare pianoforte presso la stessa accademia).
Per informazioni e prenotazioni: Raffaele 329.1855110.