A Montecarlo la musica diventa protagonista: una serata per scoprirne gli effetti su emozioni e comportamento

L’evento, ad ingresso libero, è a cura del soprano e vocal coach Graziana Biondi (attualmente svolge attività concertistica come solista e insegna canto a Palazzo Pfanner di Lucca per l’Accademia Santa Cecilia di Firenze), con la partecipazione del pianista e compositore Alessandro Pelagatti (organista e direttore d’orchestra del Coro Santa Cecilia di Firenze, oltre a insegnare pianoforte presso la stessa accademia).