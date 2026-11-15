Laboratorio Comune, prosegue il percorso di ascolto: prossimo incontro a Badia Pozzeveri

Dopo il successo del primo incontro che si è tenuto nel capoluogo, prosegue il percorso di ascolto e confronto sul territorio promosso da Laboratorio Comune. Il prossimo appuntamento è fissato per martedì 17 novembre alle 21,15 presso la Sala Polivalente di Badia Pozzeveri.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare uno spazio aperto e diretto di dialogo con i residenti, le associazioni e le realtà locali della frazione. Durante la serata verranno affrontate le principali tematiche legate alla vita della comunità, raccogliendo proposte, segnalazioni e idee per migliorare la vivibilità, i servizi e la cura del territorio.

“Crediamo fortemente nella partecipazione attiva e nel confronto costante con chi vive quotidianamente le frazioni – sottolinea Simone Marconi, consigliere comunale e tra i promotori di Laboratorio Comune –. Incontri come quello di Badia Pozzeveri sono fondamentali per costruire insieme progetti concreti e dare voce alle esigenze reali dei cittadini