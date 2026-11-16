“Niente smartphone prima dei 13 anni”: oltre 100 partecipanti a Guamo per parlare di salute digitale

Si è svolto sabato scorso (14 novembre), nei locali della parrocchia di Guamo, un intenso pomeriggio di confronto dedicato al tema della salute digitale e dell’educazione all’uso consapevole dei dispositivi. L’iniziativa, promossa dalla rete di famiglie, insegnanti e pediatri del Patto Digitale di Capannori in collaborazione con il Comune di Capannori, con il supporto della parrocchia e l’aiuto dell’associazione La Sorgente, ha visto la partecipazione di circa 100 persone tra genitori, insegnanti, educatori, bambini e bambine, ragazzi e ragazze. All’iniziativa ha partecipato l’assessora alle politiche educative, Silvia Sarti.

Il Patto Digitale di Capannori costituisce il primo accordo di comunità per l’educazione digitale avviato nella provincia di Lucca, ed è nato dalla sinergia tra genitori, insegnanti e pediatri, accompagnati dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giordano Del Chiaro.

Mentre gli ambienti parrocchiali si sono animati con un ricco ventaglio di proposte per bambini e bambine (laboratori creativi, giochi da tavolo e letture ad alta voce), gli adulti e gli adolescenti hanno avuto la possibilità di partecipare a tavoli di confronto su varie tematiche, prime fra tutte la responsabilità educativa e dei comportamenti digitali all’interno della famiglia e della comunità scolastica, il ruolo dei genitori e degli insegnanti.

Durante il dibattito, i partecipanti hanno avuto modo di approfondire le raccomandazioni scientifiche elaborate dalla Società Italiana di Pediatria e i contenuti proposti dalla rete dei Patti Digitali per guidare la crescita dei minori nelle diverse fasce d’età. Per i primi 1000 giorni di vita e per la prima infanzia, l’indicazione fondamentale è quella di eliminare le distrazioni digitali durante l’allattamento e le cure genitoriali, in particolare evitando l’uso dello schermo come pacificatore per gestire momenti di noia o frustrazione. Sono preziose invece attività come la lettura ad alta voce, il gioco all’aperto, le relazioni interpersonali.

Sul piano dei tempi di esposizione, le linee guida scientifiche prescrivono il divieto di schermi fino a 2 anni, un limite inferiore a un’ora al giorno tra 2 e 5 anni e un massimo di due ore quotidiane dai 5 anni in poi, raccomandando per i bambini della scuola primaria di non consegnare dispositivi personali e di verificare l’adeguatezza dei videogiochi tramite i codici Pegi.

Per la fascia preadolescenziale, il Patto individua la buona pratica di rinviare la consegna dello smartphone personale a dopo i 13 anni compiuti, ricordando che la normativa vigente (D.Lgs. 101/2018 e L. 132/2025) vieta l’uso non supervisionato di WhatsApp, social network e chatbot di intelligenza artificiale prima dei 14 anni. Durante il percorso scolastico nel primo e nel secondo ciclo, l’obiettivo è superare le molte criticità legate alla distrazione da schermo, valorizzando le potenzialità didattiche della Lim ma limitandone gli usi non essenziali e di intrattenimento. Anche per il registro elettronico, come peraltro indicato dalla nota ministeriale del settembre 2026 del Ministro Valditara, è suggerito un uso non sostitutivo del diario cartaceo, limitato ai genitori e rispettoso del diritto a tempi di disconnessione per ragazzi e famiglie.