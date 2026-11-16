Rifiuti abbandonati, ad Altopascio scattano i controlli con le telecamere

Si intensificano le attività di contrasto all’abbandono e allo scorretto conferimento dei rifiuti grazie alle due nuove telecamere che saranno installate, a rotazione, in undici postazioni individuate su tutto il territorio di Altopascio. Il progetto, predisposto dal comando di Polizia locale e approvato dalla giunta D’Ambrosio, prenderà il via nei prossimi giorni.

“L’abbandono dei rifiuti – spiega il vicesindaco e assessore con delega all’ambiente Daniel Toci – è una pratica incivile e un reato contro il quale stiamo lavorando con grande impegno fin dall’inizio dei nostri mandati. Un impegno che ci vede in primissima linea, insieme ad Ascit e soprattutto alle forze di Polizia locale che, nel tempo, ha portato a individuare numerosi responsabili e a muovere importanti passi in avanti per la tutela dell’ambiente e del nostro territorio. Insieme ad Ascit, infatti, abbiamo rilevato diversi abbandoni, conferimenti errati di rifiuti e abbiamo aggiornato le anagrafiche Tari. Ci tengo dunque a ringraziare tutti gli enti e i soggetti coinvolti, in particolare la Polizia locale, per questo impegno costante“.

Il progetto prevede il posizionamento di due videocamere mobili, a rotazione, su undici postazioni. I luoghi in cui saranno installati i dispositivi sono stati individuati grazie a sopralluoghi, segnalazioni e accertamenti già condotti che hanno permesso di restringere il campo: in questo modo, i controlli potranno essere mirati e concentrati sulle aree dove il fenomeno è più concreto. Le videocamere, dunque, serviranno a prevenire e accertare l’abbandono incontrollato e il conferimento irregolare dei rifiuti, oltre a documentare le condotte illecite e supportare la forze di Polizia nell’individuazione dei responsabili. Ma non solo. Il presidio mobile servirà anche come ulteriore mezzo di controllo per la tutela della sicurezza in quelle aree più isolate e marginali del territorio.

Le riprese saranno limitate alle sole aree che sono state individuate come luoghi prediletti per l’abbandono dei rifiuti: nei vari punti, che saranno specificati tramite apposita ordinanza del sindaco, l’attività di videosorveglianza sarà opportunamente segnalata con cartelli riportanti l’informazione minima prevista dalla legge in materia di protezione dei dati personali.