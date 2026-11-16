Stop ai mozziconi per strada: Capannori rilancia il progetto ‘Focus’ con portacicche gratuiti

L’amministrazione Del Chiaro intende rilanciare il progetto Focus finalizzato al corretto conferimento dei mozziconi di sigaretta sul territorio per ovviare al fenomeno del loro abbandono sul suolo pubblico. Si tratta infatti di una tipologia di rifiuto particolarmente insidiosa per l’ambiente, in quanto le ‘cicche’ di sigaretta contengono sostanze inquinanti e plastiche (filtri in acetato di cellulosa) che si disperdono nel suolo e nelle acque con tempi di degradazione molto lunghi.

Le nuove iniziative previste dal progetto sono state presentate questa mattina (16 novembre) nella sede comunale, alla presenza dell’assessora all’ambiente, Claudia Berti, il direttore di Ascit, Roger Bizzarri, il vice presidente della Fit-Federazione Italiana Tabaccai della Provincia di Lucca, Giampiero Bandettini, Endro Luchi, consigliere della Fit-Lucca e delegato territoriale Ecomap, e Roberto Giusti, segretario della Fit-Lucca.

Il progetto prevede la distribuzione gratuita ai cittadini, tramite le tabaccherie presenti sul territorio che vi aderiranno, di portacicche tascabili forniti da Ascit che fornirà alle rivendite di tabacco anche alcuni contenitori dove conferire gli scarti di sigaretta che poi provvederà a svuotare per avviare i rifiuti a corretto smaltimento e soprattutto a recupero.

Sono già quattro le attività del territorio che hanno scelto di aderire all’iniziativa: la Tabaccheria Olimpia di Micheli Alessandro a Marlia, la Tabaccheria Sottopoggio a Guamo e, a Lammari, le Tabaccherie Masini e Lera.

È infatti previsto un progetto di riutilizzo dei mozziconi di sigaretta in collaborazione con l’Università di Pisa, cui seguiranno alcune progettualità finalizzate a trasformare questi scarti in imbottiture per i sedili di alcuni mezzi da lavoro, come, ad esempio, i trattori.

“L’abbandono dei mozziconi sul suolo pubblico rappresenta una cattiva abitudine purtroppo ancora molto diffusa, se si pensa che nel mondo ogni anno viene prodotto circa 1 milione di tonnellate di mozziconi – spiega l’assessora all’ambiente, Claudia Berti –. Un fenomeno che incide negativamente sul decoro urbano e sulla qualità ambientale. Per questo abbiamo deciso di rilanciare, con nuove iniziative, il progetto Focus, promosso dall’amministrazione comunale alcuni anni fa, con l’obiettivo di continuare a sottrarre questi scarti all’abbandono su strada, prevenendo la dispersione di microplastiche e sostanze chimiche nocive nel suolo e nei corsi d’acqua, ma soprattutto a lavorare per il loro recupero, per sottrarli alla discarica e dargli nuova vita in un’ottica di economia circolare. Ringraziamo per la collaborazione la Federazione Tabaccai di Lucca e tutte le tabaccherie che aderiranno al progetto per l’importante collaborazione”.

“Come Federazione dei Tabaccai collaboriamo molto volentieri con il comune di Capannori e con Ascit per dar vita a questo importante progetto – affermano Giampiero Bandettini ed Endro Luchi –. Siamo convinti infatti dell’importanza di risolvere il problema dei mozziconi di sigaretta abbandonati sul territorio per salvaguardare l’ambiente, che rappresenta un bene prezioso per noi e per le future generazioni“.

L’azienda di gestione dei rifiuti, inoltre, fornirà con cadenza annuale dati sintetici di monitoraggio relativi al numero di portacicche distribuiti alle tabaccherie aderenti e ai quantitativi di mozziconi raccolti.