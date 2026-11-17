Dal 3 dicembre al 19 marzo sei serate con i grandi protagonisti della scena e tariffe speciali per aprire le porte del teatro a studenti e famiglie

Sono sei gli appuntamenti col grande teatro in programma per la stagione di prosa all’Auditorium Vincenzo Da Massa Carrara di Porcari, realizzata dall’amministrazione comunale con Fondazione Toscana Spettacolo.

Maria Amelia Monti, Dario Ballantini, Gli Omini, Amanda Sandrelli e Giulio Scarpati sono alcuni trai protagonisti del cartellone che accompagnerà il pubblico da giovedì 3 dicembre a venerdì 19 marzo.

Il programma

Il primo appuntamento in cartellone è in programma giovedì 3 dicembre (alle 21, come per tutti gli spettacoli): Maria Amelia Monti è la protagonista di Strappo alla regola… di Edoardo Erba. Con una inedita interazione fra teatro e cinema, con una comicità dai ritmi incalzanti, la nuova commedia di Edoardo Erba ci tiene sospesi in un mondo di mezzo fra realtà e fantasia, e va dritta al cuore, attraversando con leggerezza i nostri incubi peggiori.

Venerdì 15 gennaio, Dario Ballantini porta in scena Le voci dei cantautori, accompagnato da Nino Pellegrini al contrabbasso, Stefano Franceschini al sax e Andrea Garibaldi al pianoforte. Dario Ballantini rende omaggio al grande patrimonio della canzone d’autore italiana in uno spettacolo intenso ed evocativo. Accompagnato da una raffinata formazione musicale, l’artista toscano guida il pubblico in un viaggio attraverso l’opera di quindici indimenticabili cantautori.

La stagione prosegue sabato 30 gennaio con Gli Omini che presentano La famiglia campione, uno spettacolo di e con Francesco Rotelli, Francesca Sarteanesi, Luca Zacchini e Giulia Zacchini. Dieci personaggi per tre generazioni a confronto. Tre gli attori. In scena il ritratto dell’oggi, delle piccole province, della gente di valle, della ‘famiglia campione’ che si astrae dalla realtà, rimanendo sospesa nel tempo.

Sabato 13 febbraio Amanda Sandrelli e Giulio Scarpati sono i protagonisti di Cari genitori di Emmanuel e Armelle Patron, per la regia di Antonio Zavatteri. Tra ironia e verità, la commedia indaga il legame tra amore e denaro, la fragilità dei sentimenti, la rivalità tra fratelli e la parte d’ombra che ciascuno porta dentro di sé. La storia della famiglia Gauthier: Pierre, Jules e Louise adorano i loro genitori, Jeanne e Vincent, ma quando questi li convocano d’urgenza per un annuncio importante, i figli temono il peggio. La notizia che ricevono non è quella attesa, ma una rivelazione sorprendente che incrina l’unità familiare e mette in gioco rapporti, affetti e interessi.

Venerdì 5 marzo è il momento del progetto sul tema dell’educazione sentimentale: Il labirinto delle emozioni. Uno spettacolo di Filippo Renda, con Federica Auricchio e Umberto Contini, prodotto dal Teatro delle Donne in collaborazione con Artemisia Centro Antiviolenza. Martina, una giovane studentessa, appassionata di teatro, si trova improvvisamente nel mirino di uno ‘shitstorming’ digitale orchestrato da compagni di classe. La storia culmina con un atto di rivoluzione quando il compagno di classe Luca, dopo un’auto riflessione guidata dalla connessione reale con Martina, decide di rompere il silenzio digitale.

Per l’ultimo appuntamento in stagione, venerdì 19 marzo, da Molière va in scena Il Misantropo nell’adattamento di Riccardo Rombi. Una produzione Catalyst con Giorgia Calandrini, Francesco Franzosi, Giuseppe Losacco, Guido Targetti e Dafne Tinti. Il misantropo è una commedia sociale che porta in scena un girotondo di personaggi come in un atelier di moda. Molière, con la sua ironia tagliente e la sua profondità di pensiero, ci offre una lente attraverso cui osservare la società di ieri e di oggi. Le sue opere ci ricordano che la commedia, nella sua essenza, non è solo intrattenimento, ma un mezzo per esplorare e comprendere le tragedie umane.

Vieni a teatro con me

Vieni a teatro con me è un progetto di promozione e invito a teatro rivolto agli studenti delle scuole. Giunto alla terza edizione, esso prevede per gli studenti dell’Itet Benedetti la possibilità di far entrare un amico o un familiare gratuitamente, pagando per il proprio ingresso un biglietto ridotto a 5 euro. Dunque con 5 euro potranno entrare in teatro due persone.

Per la stagione 2026/27 la promozione riguarda gli spettacoli La famiglia Campione di sabato 30 gennaio e Il labirinto delle emozioni di venerdì 5 marzo.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21.

“Mi piacerebbe che a scegliere uno spettacolo fosse anche chi pensa che il teatro non faccia per lui – l’assessora alla cultura del Comune di Porcari, Eleonora Lamandini –. A volte la distanza dalla cultura si misura nella sensazione di non avere gli strumenti giusti, di entrare in un luogo che appartiene ad altri. Un’amministrazione deve lavorare per accorciare questa distanza, anche rendendo più accessibile il costo di una serata. Il progetto Vieni a teatro con me, realizzato insieme a Fondazione Toscana Spettacolo, contiene un’idea che mi piace e in cui crediamo molto: uno studente può invitare un amico o un familiare, diventando lui la persona che apre una porta. Siamo abituati a pensare che siano sempre gli adulti ad accompagnare i ragazzi alla scoperta di qualcosa; qui può accadere il contrario, e credo sia un modo bello di far crescere una comunità. Questa stagione ci porta dentro le relazioni: tra generazioni, tra fratelli, tra compagni di scuola, anche quando uno schermo rende più facile ferirsi e più difficile riconoscersi. Sono questioni che ci riguardano e che il teatro permette di guardare attraverso le vite degli altri, anche ridendo. Vorremmo che l’Auditorium fosse un posto in cui sentirsi a proprio agio davanti a qualcosa che non si conosce. Perché a teatro si può andare senza sapere già, senza essere d’accordo, con la sola curiosità di vedere che cosa succede. Coltivare questa libertà, vicino a casa, è una delle ragioni per cui investiamo nella cultura”.

Abbonamenti e biglietti

La campagna abbonamenti è attiva fino a giovedì 3 dicembre, data del primo spettacolo in programma. Gli abbonamenti possono essere prenotati telefonicamente al 320.6320032/339.1513338 e ritirati o la sera del primo spettacolo (giovedì 3 dicembre), o nei due giorni precedenti (martedì 1 e mercoledì 2 dicembre)

Il costo degli abbonamenti varia da un intero a 75 euro a un ridotto a 60. I biglietti singoli, invece, partono da 15 euro (intero) e 12 euro (ridotto), fino ad arrivare alla tariffa speciale di 8 euro riservata agli studenti universitari possessori della carta Studente della Toscana e biglietto futuro under 30 in collaborazione con Unicoop Firenze. Riduzioni anche per gli over 65 e possessori Carta dello spettatore Fts (solo biglietti), soci Unicoop Firenze.

La prevendita dei biglietti può essere inoltre acquistata nei due giorni precedenti di ogni spettacolo presso l’Auditorium Vincenzo Da Massa Carrara dalle 16,30 alle 18,30.