Il Comune di Porcari destina 218 mila euro al decoro del centro del paese, con un primo intervento sui marciapiedi pensato per rendere più ordinati e omogenei gli spazi pubblici e valorizzare il centro commerciale naturale. Le risorse, stanziate con l’ultima variazione di bilancio, finanzieranno il primo lotto di un percorso di riqualificazione che procederà per fasi.

Gli uffici comunali stanno svolgendo gli approfondimenti tecnici necessari. L’obiettivo dell’amministrazione è avviare il primo lotto nel mese di gennaio, dopo l’Epifania, per evitare di aprire un cantiere in centro durante il periodo delle festività natalizie. È invece ancora presto per indicare la durata dei lavori, che dipenderà anche dalle condizioni meteorologiche.

L’intervento interesserà i tratti di marciapiede di via del Centenario, sul lato sud della carreggiata, dall’incrocio con viale Emi Stefani alla rotonda; di via Roma, dalla stessa rotonda fino all’incirca all’intersezione con via del Municipio; e una parte di via Pacini, nel tratto pavimentato a mattonelle. Le nuove superfici saranno realizzate in cemento architettonico, nel segno della continuità con viale Emi Stefani.

La priorità del primo lotto è la rimozione delle mattonelle quadrate, per ridurre la varietà dei rivestimenti presenti e dare maggiore uniformità ai percorsi pedonali. L’obiettivo di questa prima fase è ricondurre le pavimentazioni a tre tipologie: cemento architettonico, mattonelle a margherita e autobloccanti. Un secondo lotto sarà invece rivolto alla progressiva sostituzione delle mattonelle a margherita, con il traguardo di arrivare a un assetto complessivo basato su cemento architettonico e autobloccanti.

Cemento architettonico

Il materiale scelto consente di coniugare la cura estetica con caratteristiche adatte a spazi frequentati ogni giorno: resistenza al passaggio e all’usura, durata e facilità di pulizia. La possibilità di scegliere colori e graniglie permette inoltre di armonizzare le nuove superfici con quelle già realizzate, dando continuità visiva ai marciapiedi. Prestazioni che richiedono, come per ogni pavimentazione esterna, un’adeguata progettazione e posa.

Leonardo Fornaciari, sindaco di Porcari

“Con questo stanziamento avviamo un lavoro che ha un obiettivo preciso: dare al centro di Porcari un aspetto più curato, ordinato e riconoscibile – dichiara il sindaco Leonardo Fornaciari –. Viale Stefani ha mostrato l’efficacia del cemento architettonico, un mix di sassi e cemento molto gradito sia dai cittadini che dagli operatori commerciali. Il nostro obiettivo è proprio portare questa uniformità nel centro e vogliamo farlo per lotti. Con questo primo intervento da 218 mila euro contiamo di rimuovere le attuali mattonelle color grigio chiaro sui marciapiedi per far avanzare il cemento architettonico, mentre nel secondo lotto interverremo sulle mattonelle a margherita, quelle di formato più grande. La qualità degli spazi pubblici riguarda la vita quotidiana delle persone e il modo in cui il paese accoglie chi lo frequenta”.

Un’attenzione ai dettagli e alla coerenza estetica evidenziata anche dalle assessore Eleonora Lamandini e Madalina Elena Golea. “Per garantire una reale continuità visiva con viale Emi Stefani – affermano –, il sindaco ha svolto un lavoro di ricerca davvero eccezionale, andando a individuare esattamente la stessa tipologia di pietra e di graniglia così da assicurare la medesima resa estetica. È un aspetto a cui tutta l’amministrazione tiene molto, perché la cura dei particolari fa la differenza nel rendere il nostro centro più armonioso e accogliente”.

La riqualificazione si inserisce nelle azioni di valorizzazione del centro commerciale naturale, con l’intento di rendere più gradevoli i percorsi che collegano negozi, servizi e luoghi di incontro.