I Comuni della Piana (Altopascio, Capannori, Montecarlo, Porcari) fanno rete contro la violenza sulle donne online dando vita all’iniziativa Spazio digitale, violenza reale promossa insieme alle commissioni pari opportunità di ciascuna amministrazione comunale in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Un programma realizzato in collaborazione con l’associazione Luna Onlus, che prevede cinque appuntamenti, dal 21 novembre al 4 dicembre, sui territori dei Comuni coinvolti ai quali parteciperanno esperti e rappresentanti di associazioni, centri antiviolenza e rappresentanti delle forze dell’ordine, per parlare della violenza di genere on line, che sta prendendo sempre più piede.

“Abbiamo deciso di fare rete per accendere insieme, e quindi con più forza, un faro su una forma di violenza tanto silenziosa quanto pervasiva, che colpisce sempre più donne e ragazze nella loro quotidianità: la violenza digitale – affermano le assessore alle pari opportunità di Capannori, Ilaria Carmassi, di Montecarlo, Veronica della Nina, di Altopascio, Valentina Bernardini, di Porcari, Madalina Golea insieme all’assessora Eleonora Lamandini, e le rappresentanti delle Commissioni pari opportunità Elena Franceschini (Capannori), Mariele Bivona (Montecarlo), Grazia Mara (Porcari) – La violenza contro le donne infatti non conosce più solo i confini fisici del mondo reale, ma si è estesa in modo preoccupante anche agli spazi digitali, assumendo forme subdole, persistenti e profondamente lesive. Condanniamo fermamente ogni forma di odio online, tra cui, in particolare per quanto riguarda le donne, lo stalking telematico, le molestie digitali o la diffusione non consensuale di immagini intime. La rete rischia troppo spesso di trasformarsi da spazio di libertà e connessione a luogo di prevaricazione e isolamento. Crediamo importante sensibilizzare la cittadinanza su questo fenomeno, e di qui l’idea di promuovere questa iniziativa. Riteniamo fondamentale, inoltre, rafforzare la rete di tutela e ascolto sul territorio in sinergia con i centri antiviolenza e le forze dell’ordine e investire sulla prevenzione culturale, educando all’uso consapevole degli strumenti digitali, al rispetto e all’empatia, a partire dalle nuove generazioni. Auspichiamo che questi eventi vedano grande partecipazione, perché difendere i diritti delle donne online significa difendere i valori democratici della nostra intera comunità”.

Il programma di Spazio digitale, violenza reale

Sabato (21 novembre) alle 14, Altopascio-Badia Pozzeveri quarta Woman in Run 2026 a cura del comitato paesano. Marcia ludico-motoria con percorsi di 3, 4,5, e 7,5 chilometri. Iscrizioni e partenza libera dalle 14 alle 15. Saranno presenti punti di ristoro lungo il percorso e all’arrivo. Previsti premi per i gruppi con almeno 10 partecipanti e un premio di iscrizione (maglietta fino ad esaurimento scorte e pacco gara).

Domenica (22 novembre) alle 16,30, Porcari, piazza Felice Orsi, Palazzo di Vetro Incontro Donne e lavoro. Divario di genere e opportunità, uno sguardo al femminile nell’era digitale. Dalle 10 alle 16 in piazza Felice Orsi sarà presente il Camper della prevenzione con ecografo mammario ed elettrocardiogramma insieme al Centro di sanità solidale.

Giovedì 26 novembre, alle 17,30, Montecarlo, aula magna della scuola primaria Dalle parole ostili alla violenza di genere online – Come scuola e famiglia possono educare insieme. Presentazione e discussione del patto educativo per l’uso consapevole di internet e dei media digitali.

Venerdì 27 novembre, alle 18, Capannori, polo culturale Artemisia, Tassignano, Incontro Ti vedo, ti seguo, ti controllo – Quando la tecnologia diventa uno strumento di violenza. Intervengono Giorgia Graziani, operatrice del Centro antiviolenza Luna e Sara Marcheschi, presidente dell’associazione Nuovo Maschile. Tra mito e presente racconti a cura di Simona Generali.