I soldi da Firenze|
Variazione di bilancio in Regione, soldi per i palazzetti di Altopascio e Barga e per completare la scuola di Piegaio
Al Comune del Tau 800mila euro per la nuova struttura che sarà un polo dedicato all’istruzione, allo sport e alla socialità
L’iter consiliare sulla terza variazione del bilancio di previsione 2026-2028 della Regione Toscana, illustrato in aula dal presidente della prima commissione Vittorio Salotti (Casa Riformista), prevede una serie di interventi mirati sull’edilizia scolastica e sull’impiantistica sportiva, tra cui spiccano le risorse destinate ai comuni di Pescaglia e Altopascio, oltre a Barga.
Nel dettaglio dell’edilizia scolastica, il provvedimento inserisce un’integrazione al contributo straordinario già concesso al Comune di Pescaglia, ammontante a 150mila euro, finalizzata al completamento del plesso scolastico situato in località Piegaio-Convalle. Sul fronte dell’impiantistica sportiva, un finanziamento di 800mila euro viene assegnato al Comune di Altopascio, ripartito tra le annualità 2027 e 2028, per la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport, che sorgerà in una posizione strategica con l’obiettivo di creare un polo dedicato all’istruzione, allo sport e alla socialità. Sempre in provincia di Lucca, sono inoltre destinati 500mila euro al Comune di Barga per la palestra scolastica al palazzetto dello sport, per il quale risulta urgente concludere i lavori di ristrutturazione, adeguamento sismico e messa a norma già avviati da tempo.
La manovra regionale determina un incremento dei volumi complessivi dell’entrata e della spesa di oltre 54 milioni di euro sull’anno 2026, circa 12 milioni sul 2027 e 8 milioni e 280mila euro sull’annualità 2028. La voce più consistente riguarda un contributo straordinario di 50 milioni di euro sul 2026 a favore del Servizio sanitario regionale per coprire interventi urgenti non finanziati dal Pnrr, spostandoli nell’ambito dell’indebitamento regionale per consentire alle aziende sanitarie di recuperare risorse correnti a beneficio delle prestazioni Lea.
Sul fronte delle politiche culturali si registrano un’integrazione di parte corrente da 8 milioni e 870mila euro sul 2026, che porta il bilancio complessivo del settore a circa 30 milioni, oltre a 700mila euro alla Fondazione del Carnevale di Viareggio per l’edizione 2026 e la promozione della Cittadella e del Museo del Carnevale, 200mila euro nel biennio 2026-2027 al Comune di Firenze per il consolidamento strutturale degli spazi archivistici della Fondazione Alinari in Santa Maria Novella e 70mila euro sul 2026 alla Fondazione Orchestra regionale toscana per la messa in sicurezza del Teatro Verdi di Firenze.
Per quanto riguarda i trasporti e la viabilità, vengono stanziati 6 milioni di euro per realizzare un collegamento stradale tra i comuni di Campi Bisenzio e Prato al fine di incrementare la sicurezza e ridurre il traffico di attraversamento. Sul 2027 arrivano inoltre 500mila euro per la progettazione di interventi sulla strada regionale 436 nei comuni di Fucecchio e Cerreto Guidi, 780mila euro al Comune di Ponte Buggianese per l’abbattimento delle barriere architettoniche sui marciapiedi e 585mila euro al Comune di Barberino del Mugello per il consolidamento di movimenti franosi e il ripristino del ponte e della viabilità in località Mangona. Per il trasporto pubblico locale nell’arcipelago Toscano vengono invece destinati un milione e 100mila euro sul 2027 e un milione e 200mila euro sul 2028 per il nuovo contratto dei servizi di collegamento.
Il pacchetto di interventi include anche altre risorse per la scuola e lo sport sul resto del territorio regionale: 400mila euro al Comune di Fosdinovo per l’adeguamento statico, sismico ed energetico della scuola dell’infanzia di Caniparola, destinata anche a sede del Coc di protezione civile; 2 milioni e 500mila euro alla Provincia di Siena per l’adeguamento antincendio dell’istituto superiore Monna Agnese volto ad aumentarne la capienza da 100 a 500 studenti; 800mila euro al Comune di Massa e Cozzile per l’adeguamento sismico della scuola primaria Rodari in località Traversagna; 700mila euro al Comune di Lamporecchio per l’ampliamento e la messa a norma della scuola dell’infanzia di Mastromarco; e 800mila euro al palazzetto dello sport di Chiusi per l’efficientamento energetico e normativo.
Completano la variazione di bilancio 750mila euro al Comune di Montignoso per la riqualificazione delle infrastrutture di ormeggio e approdo turistico del Cinquale, 800mila euro nel 2027-2028 al Comune di Massa Marittima per la riqualificazione di piazza Garibaldi e via Ximenes, 250mila euro nel 2027 al Comune di Licciana Nardi per il recupero strutturale dell’ex caserma dei Carabinieri e 230mila euro nel 2027-2028 al Comune di Badia Tedalda per l’efficientamento e la sicurezza del mattatoio comunale.
Sul piano sociale e ambientale si segnalano infine una rimodulazione da 430mila euro nel 2027-2028 per il cofinanziamento di progetti di inclusione nel quadro del Fondo sociale europeo Plus, un accantonamento di 150mila euro sul 2028 per la proposta di legge Toscana delle donne, il sostegno alle politiche abitative sul 2026 per l’avvio del Fondo ‘Abitaequo’ e una partita di giro da 4 milioni e 691mila euro derivanti da sanzioni ambientali riacquisite a bilancio per potenziare i controlli di Arpat.