Al Comune del Tau 800mila euro per la nuova struttura che sarà un polo dedicato all’istruzione, allo sport e alla socialità

L’iter consiliare sulla terza variazione del bilancio di previsione 2026-2028 della Regione Toscana, illustrato in aula dal presidente della prima commissione Vittorio Salotti (Casa Riformista), prevede una serie di interventi mirati sull’edilizia scolastica e sull’impiantistica sportiva, tra cui spiccano le risorse destinate ai comuni di Pescaglia e Altopascio, oltre a Barga.

Nel dettaglio dell’edilizia scolastica, il provvedimento inserisce un’integrazione al contributo straordinario già concesso al Comune di Pescaglia, ammontante a 150mila euro, finalizzata al completamento del plesso scolastico situato in località Piegaio-Convalle. Sul fronte dell’impiantistica sportiva, un finanziamento di 800mila euro viene assegnato al Comune di Altopascio, ripartito tra le annualità 2027 e 2028, per la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport, che sorgerà in una posizione strategica con l’obiettivo di creare un polo dedicato all’istruzione, allo sport e alla socialità. Sempre in provincia di Lucca, sono inoltre destinati 500mila euro al Comune di Barga per la palestra scolastica al palazzetto dello sport, per il quale risulta urgente concludere i lavori di ristrutturazione, adeguamento sismico e messa a norma già avviati da tempo.

La manovra regionale determina un incremento dei volumi complessivi dell’entrata e della spesa di oltre 54 milioni di euro sull’anno 2026, circa 12 milioni sul 2027 e 8 milioni e 280mila euro sull’annualità 2028. La voce più consistente riguarda un contributo straordinario di 50 milioni di euro sul 2026 a favore del Servizio sanitario regionale per coprire interventi urgenti non finanziati dal Pnrr, spostandoli nell’ambito dell’indebitamento regionale per consentire alle aziende sanitarie di recuperare risorse correnti a beneficio delle prestazioni Lea.

Sul fronte delle politiche culturali si registrano un’integrazione di parte corrente da 8 milioni e 870mila euro sul 2026, che porta il bilancio complessivo del settore a circa 30 milioni, oltre a 700mila euro alla Fondazione del Carnevale di Viareggio per l’edizione 2026 e la promozione della Cittadella e del Museo del Carnevale, 200mila euro nel biennio 2026-2027 al Comune di Firenze per il consolidamento strutturale degli spazi archivistici della Fondazione Alinari in Santa Maria Novella e 70mila euro sul 2026 alla Fondazione Orchestra regionale toscana per la messa in sicurezza del Teatro Verdi di Firenze.

Per quanto riguarda i trasporti e la viabilità, vengono stanziati 6 milioni di euro per realizzare un collegamento stradale tra i comuni di Campi Bisenzio e Prato al fine di incrementare la sicurezza e ridurre il traffico di attraversamento. Sul 2027 arrivano inoltre 500mila euro per la progettazione di interventi sulla strada regionale 436 nei comuni di Fucecchio e Cerreto Guidi, 780mila euro al Comune di Ponte Buggianese per l’abbattimento delle barriere architettoniche sui marciapiedi e 585mila euro al Comune di Barberino del Mugello per il consolidamento di movimenti franosi e il ripristino del ponte e della viabilità in località Mangona. Per il trasporto pubblico locale nell’arcipelago Toscano vengono invece destinati un milione e 100mila euro sul 2027 e un milione e 200mila euro sul 2028 per il nuovo contratto dei servizi di collegamento.

Il pacchetto di interventi include anche altre risorse per la scuola e lo sport sul resto del territorio regionale: 400mila euro al Comune di Fosdinovo per l’adeguamento statico, sismico ed energetico della scuola dell’infanzia di Caniparola, destinata anche a sede del Coc di protezione civile; 2 milioni e 500mila euro alla Provincia di Siena per l’adeguamento antincendio dell’istituto superiore Monna Agnese volto ad aumentarne la capienza da 100 a 500 studenti; 800mila euro al Comune di Massa e Cozzile per l’adeguamento sismico della scuola primaria Rodari in località Traversagna; 700mila euro al Comune di Lamporecchio per l’ampliamento e la messa a norma della scuola dell’infanzia di Mastromarco; e 800mila euro al palazzetto dello sport di Chiusi per l’efficientamento energetico e normativo.

Completano la variazione di bilancio 750mila euro al Comune di Montignoso per la riqualificazione delle infrastrutture di ormeggio e approdo turistico del Cinquale, 800mila euro nel 2027-2028 al Comune di Massa Marittima per la riqualificazione di piazza Garibaldi e via Ximenes, 250mila euro nel 2027 al Comune di Licciana Nardi per il recupero strutturale dell’ex caserma dei Carabinieri e 230mila euro nel 2027-2028 al Comune di Badia Tedalda per l’efficientamento e la sicurezza del mattatoio comunale.