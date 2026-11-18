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Bullismo e adescamento online, a Capannori la polizia incontra 80 atlete della Nottolini Volley
Dall’under 12 alla serie C, le pallavoliste si sono confrontate con il personale della Questura di Lucca anche sulla violenza di genere
Come riconoscere un episodio di bullismo o un tentativo di adescamento online? Intorno a questi temi si sono confrontate circa 80 atlete della Nottolini Volley di Capannori e il personale della Questura di Lucca. L’incontro si è svolto nel tardo pomeriggio di ieri (martedì 17 novembre) e ha coinvolto le formazioni giovanili, dall’under 12 all’under 19, e la squadra di serie C.
Il confronto ha toccato anche la sicurezza digitale e la violenza di genere, con particolare attenzione al rispetto reciproco e alla capacità di individuare i comportamenti scorretti. Le pallavoliste hanno partecipato al dialogo con domande e racconti di episodi di cui erano venute a conoscenza.
Al termine dell’incontro il presidente della Nottolini Volley ha consegnato una targa alla Questura di Lucca.