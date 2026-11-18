Come riconoscere un episodio di bullismo o un tentativo di adescamento online? Intorno a questi temi si sono confrontate circa 80 atlete della Nottolini Volley di Capannori e il personale della Questura di Lucca. L’incontro si è svolto nel tardo pomeriggio di ieri (martedì 17 novembre) e ha coinvolto le formazioni giovanili, dall’under 12 all’under 19, e la squadra di serie C.