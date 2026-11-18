Un investimento per la sicurezza e l’efficientamento energetico del territorio. Il Consiglio comunale di Capannori ha dato il via libera nella seduta di ieri (martedì 17 novembre) al percorso di riqualificazione dell’intera rete di illuminazione pubblica, che interessa circa 5 mila punti luce distribuiti nelle 40 frazioni. L’operazione, fortemente voluta dall’amministrazione Del Chiaro, prenderà forma attraverso un partenariato pubblico-privato della durata di vent’anni, tramite un project financing, che presto sarà oggetto di una manifestazione di interesse.

“Abbiamo dato avvio ad un percorso per realizzare un progetto che possiamo definire storico per Capannori, un’operazione di partenariato pubblico-privato che ci consentirà di intervenire in maniera efficace e puntuale sulla rete della pubblica illuminazione che conta circa 5 mila punti luce sul territorio e che necessita di importanti interventi di efficientamento energetico e di ammodernamento, anche con l’obiettivo di garantire il necessario adeguamento alle più recenti indicazioni normative in materia” spiegano il sindaco Giordano Del Chiaro e il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Matteo Francesconi.

“Questa importante novità è emersa dalla necessità di migliorare la gestione di questo servizio pubblico, fondamentale per la sicurezza del territorio e dei suoi cittadini, facendogli fare un salto di qualità, anche attraverso l’introduzione di soluzioni di maggior pregio tecnologico ed innovativo che comporteranno anche minori necessità di manutenzione. I vantaggi del project financing sono molteplici, poichè il Comune non dovrà anticipare nessun capitale, in quanto l’intero costo della riqualificazione, dalla sostituzione dei corpi illuminanti con tecnologia Led, alla messa a norma dei pali e delle centraline elettriche, fino alla sostituzione delle linee, sia interrate che aeree, e all’installazione di nuovi punti luce, sarà sostenuto dal soggetto privato al quale l’amministrazione comunale assicurerà un canone annuo fisso pari alla spesa storica sostenuta in precedenza per i pagamento delle bollette dell’energia elettrica dell’illuminazione pubblica. Questo significa – proseguono gli amministratori- minori oneri a carico dell’ente, perchè con la stessa cifra che spendiamo per le utenze otteniamo ingenti investimenti da parte del privato per la riqualificazione della rete elettrica comunale e dove necessario per la sua estensione, compresa la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria. Da evidenziare che con l’ammodernamento degli impianti di illuminazione, andremo anche ad ovviare ai danni causati agli impianti a causa della loro vetustà, ad esempio quelli dovuti al maltempo, evitando interruzioni di servizio e disagi per i cittadini”.

Gli interventi sulla rete della pubblica illuminazione ritenuti necessari dall’amministrazione comunale sono il rifacimento di circa 300 quadri elettrici da dotare di protezioni moderne e contatori per la misurazione reale dei consumi; la realizzazione di circa 11 mila metri di nuove linee interrate e di circa 23 mila 200 metri di nuove linee aeree; la sostituzione del 74 percento delle attuali lampade con lampade a led, nonchè la sostituzione o installazione di circa 370 pali, nonchè la verniciatura di oltre 400 sostegni. L’amministrazione ritiene inoltre necessaria l’attivazione di un servizio di Pronto Intervento.