Quanto costerebbe al Comune di Capannori affidare la pubblica illuminazione a un privato e quanto spenderebbe, invece, finanziando direttamente gli interventi con un appalto tradizionale? È il confronto che Domenico Caruso, capogruppo di Noi Moderati, chiede all’amministrazione prima di impegnare l’ente in un partenariato pubblico-privato.

“In occasione della discussione della delibera relativa all’affidamento del servizio di pubblica illuminazione mediante partenariato pubblico-privato (Ppp) – dice il consigliere Caruso – ho espresso riserve e perplessità nel merito dell’impostazione proposta dall’amministrazione evidenziando alcune criticità che meritano un approfondimento prima dell’assunzione di decisioni destinate a produrre effetti economici e gestionali di lungo periodo per l’ente“.

“Il partenariato pubblico-privato rappresenta uno strumento differente rispetto all’appalto pubblico nel quale il Comune si assume l’onere dell’investimento attraverso risorse proprie o mediante l’indebitamento con rischi economici e gestionali a suo carico. Nel Ppp, invece, il soggetto privato – prosegue Caruso – provvede alla realizzazione degli investimenti necessari e gestisce il servizio assumendone i rischi in cambio di un canone concessorio pluriennale“.

“Pur riconoscendo che il partenariato pubblico-privato può consentire all’ente di realizzare investimenti senza un immediato impatto sul bilancio comunale – afferma Caruso – ho evidenziato che tale formula non rappresenta automaticamente la scelta più conveniente per il Comune. Nel canone riconosciuto al concessionario privato, infatti, sono ricompresi anche gli oneri finanziari sostenuti dallo stesso per reperire le risorse necessarie agli investimenti, spesso superiori rispetto a quelli che il Comune potrebbe sostenere ricorrendo ai finanziamenti con Cassa depositi e prestiti”.

“Le principali criticità della delibera – va avanti Caruso – consistono nella attuale mancanza di un progetto di fattibilità (art. 193 del codice degli appalti) e nell’assenza di una puntuale analisi comparativa di lungo periodo tra l’opzione dell’appalto tradizionale e quella del partenariato pubblico-privato, valutazione espressamente prevista dall’articolo 175 del codice dei contratti pubblici quale elemento essenziale per verificare la convenienza e la sostenibilità economico-finanziaria dell’operazione”.

Continua Caruso: “L’esigenza dell’analisi comparativa di lungo termine è suffragata dalla circostanza che il canone concessorio graverebbe sulla spesa corrente peggiorando ulteriormente il disequilibrio di parte corrente diventato ormai strutturale nei bilanci del comune di Capannori mentre vi sono ancora margini per ricorrere all’indebitamento per la realizzazione di infrastrutture primarie come quelle sulla pubblica illuminazione dal momento che l’incidenza della spesa per interessi, attestata sul 3 per cento circa, è ben al di sotto del tetto massimo del 10 per cento rispetto alle entrate correnti”.

“In una scelta che vincola il Comune per molti anni – spiega Caruso – è indispensabile disporre di dati oggettivi che consentano di confrontare in modo trasparente i costi complessivi delle diverse soluzioni disponibili. Non è sufficiente evidenziare che l’investimento iniziale sarà sostenuto dal privato ma occorre dimostrare che tale scelta produca un reale vantaggio economico per la collettività nel medio e lungo periodo. Nella documentazione allegata alla delibera non emergono adeguate indicazioni circa l’analisi costi-benefici dell’operazione, né risultano chiaramente esplicitati gli elementi necessari a verificare l’effettiva traslazione dei rischi e dei costi del servizio sul soggetto privato, aspetto che costituisce uno dei presupposti fondamentali per la corretta configurazione di un partenariato pubblico-privato”.

“Quando si ricorre al project financing – afferma Caruso – è necessario dimostrare con chiarezza che il trasferimento dei rischi al concessionario sia reale e significativo e che il maggior costo finanziario dell’operazione trovi giustificazione in concreti benefici per l’ente e per i cittadini. In assenza di tali valutazioni, ho ritenuto opportuno mantenere un atteggiamento prudente e richiedere ulteriori approfondimenti prima di assumere decisioni che potrebbero incidere sui conti comunali per molti anni”.