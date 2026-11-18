Gli operatori del Centro operativo per la sicurezza cibernetica per la Toscana approfondiranno le forme di violenza che possono coinvolgere bambini e ragazzi in rete e offriranno strumenti per riconoscerle e prevenirle. L’appuntamento si rivolge al mondo della scuola, alle famiglie, alle associazioni e a tutta la cittadinanza.