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Capannori, la sicurezza digitale al centro dell’incontro ‘Bambini e ragazzi in rete’
Il Centro operativo per la sicurezza cibernetica per la Toscana approfondirà e fornirà gli strumenti per riconoscere e prevenire
Per il progetto Parole che proteggono, nasce l’incontro Bambini e ragazzi in rete: conoscere le forme di violenza online per proteggerli.
Gli operatori del Centro operativo per la sicurezza cibernetica per la Toscana approfondiranno le forme di violenza che possono coinvolgere bambini e ragazzi in rete e offriranno strumenti per riconoscerle e prevenirle. L’appuntamento si rivolge al mondo della scuola, alle famiglie, alle associazioni e a tutta la cittadinanza.
L’iniziativa fa parte di un percorso educativo dedicato alla prevenzione della violenza, inclusa quella digitale, e promuove l’ascolto, il sostegno e la fiducia come risorse di protezione. Il progetto è realizzato con il contributo della presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia.
L’incontro si svolgerà sabato (21 novembre), alle 10, in Sala del consiglio del Comune di Capannori (piazza Aldo Moro 1). La partecipazione è gratuita.
Informazioni e prenotazioni: NaturalmenteBimbi, 334 7151899, oppure naturalmentebimbieventi@gmail.com