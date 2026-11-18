L'intervento|
Confcommercio Porcari, soddisfazione del presidente Giannini per il rifacimento dei marciapiedi
L’intervento di decoro urbano sarà nel centro del capoluogo e interesserà via del Centenario, via Roma e una parte di via Pacini
“Un passo importante, che va nella direzione da noi auspicata.”. Sono queste le parole di Samuele Giannini, presidente di Confcommercio Porcari, che esprime grande soddisfazione nel commentare l’annunciato avvio da parte del Comune di Porcari dei lavori di rifacimento dei marciapiedi del centro del capoluogo.
“Attendiamo dunque il via subito dopo le festività di fine anno a questo intervento, che rappresenta un segnale concreto dal punto di vista del decoro urbano. La nostra associazione – continua Giannini – resta a piena disposizione dell’amministrazione comunale per portare avanti un confronto costruttivo anche su altri aspetti come ad esempio la disposizione delle fioriere e la pulizia delle strade, nella convinzione che il decoro di un paese sia il primo e fondamentale biglietto da visita per il suo tessuto commerciale”.
L’intervento interesserà i tratti di marciapiede di via del Centenario, sul lato sud della carreggiata, dall’incrocio con viale Emi Stefani alla rotonda; di via Roma, dalla stessa rotonda fino all’incirca all’intersezione con via del Municipio; e una parte di via Pacini, nel tratto pavimentato a mattonelle. Le nuove superfici saranno realizzate in cemento architettonico, nel segno della continuità con viale Emi Stefani.