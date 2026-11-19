Un grido forte e unanime per dire no alla violenza di genere. Il Comune di Altopascio, come ogni anno, ha unito le forze con tante associazioni e realtà del territorio per organizzare una settimana di eventi, incontri e appuntamenti per far sentire forte e chiaro il rifiuto a qualsiasi forma di violenza di genere.

“Ciò che facciamo come amministratori – commenta la sindaca di Altopascio, Sara D’Ambrosio – sono gesti simbolici. Sono iniziative che servono e sono indispensabili per tenere alta l’attenzione su un tema che, purtroppo, continua a impregnare di sangue e dolore la nostra quotidianità. Ma è proprio sull’attenzione che dobbiamo lavorare, ad ogni livello della nostra comunità, dai più giovani ai più grandi: parlarne, sensibilizzare, non voltarsi mai dall’altra parte”. L’impegno per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne troverà spazio anche sulla facciata del palazzo comunale che per tutta la settimana sarà illuminata di rosso.

Il programma

Si comincia sabato 21 novembre, con la quarta edizione di Woman in Run, marcia ludico-motoria con percorsi di diverse difficoltà e lunghezza. Il ritrovo sarà al Comitato paesano di Badia Pozzeveri: qui, in occasione dell’evento, sarà allestita una mostra contro la violenza sulle donne a cura dell’associazione Anna Maria Marino, con la partecipazione delle Uncinettine di Porcari. Per informazioni 3890463125 (Franceschini) o 3493942182 (Bernardini).

Mercoledì 25 novembre, la celebrazione si terrà al Cinema teatro Puccini e vedrà coinvolti ragazzi e ragazze dell’Istituto comprensivo di Altopascio. Le studentesse e gli studenti della scuola secondaria parteciperanno alla dimostrazione pratica di tecniche di autodifesa a cura dell’Asd Wing Tsun. A seguire si terranno gli interventi dell’Arma dei Carabinieri della Stazione di Altopascio, delle professioniste e degli operatori del percorso Codice Rosa dell’Azienda Usl Toscana nord ovest (ambito territoriale di Lucca) e del Centro Antiviolenza Luna. Le classi quinte della scuola primaria saranno invece protagoniste di Pensieri e Parole – pensieri alla panchina rossa, in collaborazione con Auser. L’iniziativa vede la partecipazione di Comune di Altopascio, Auser, Istituto Comprensivo, Teatrino dei Fondi, Arma dei Carabinieri, Asl e Associazione Luna.

Venerdì 27 novembre, alle 21, allo spazio Zenit di Spianate, si presenta il libro La vittimologa della psicologa forense e criminologa Carmen Garofalo: un’opera che punta l’attenzione sulle vittime di reato. L’incontro rientra nella rassegna letteraria promossa per i dieci anni di Avis.