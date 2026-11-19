Dall’incontro tra due autori d’eccezione nasce un musical originale e poetico, che celebra il connubio tra il mondo dell’infanzia e la magia senza tempo del teatro

Domenica (22 novembre), alle 17, Cinema teatro Puccini di Altopascio sarà Pimpa, uno dei personaggi più amati da generazioni di bambini, a inaugurare la terza edizione di Maraviglia – teatro per piccoli e grandi sognatori, organizzata dal Teatrino dei Fondi in coprogettazione con il Comune di Altopascio. Pimpa Il musical a pois celebra i cinquant’anni della celebre cagnolina creata da Francesco Tullio Altan. Un’avventura teatrale che intreccia musica, narrazione, teatro di figura e commedia, accompagnando Pimpa nell’universo di William Shakespeare e costruendo un originale incontro tra immaginazione e teatro.

Il progetto nasce da un’idea di Fondazione Aida ets, storica realtà veronese. Lo spettacolo è diretto da Enzo d’Alò, uno dei più importanti registi europei di cinema d’animazione, che torna a collaborare con Altan dopo la serie animata dedicata alla Pimpa. Dall’incontro tra due autori d’eccezione nasce un musical originale e poetico, che celebra il connubio tra il mondo dell’infanzia e la magia senza tempo del teatro.

La musica è il cuore pulsante di questo spettacolo: accompagna ogni trasformazione scenica, dà ritmo alle emozioni e voce all’immaginazione. Le canzoni originali composte da Eleonora Beddini non solo impreziosiscono la narrazione, ma costruiscono un vero e proprio linguaggio musicale che guida il pubblico in un viaggio sonoro attraverso stili diversi, evocazioni poetiche.