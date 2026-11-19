Il consigliere comunale Domenico Caruso, capogruppo di Noi Moderati, ha presentato un’interrogazione al sindaco Giordano Del Chiaro per conoscere se corrisponda al vero la notizia secondo cui tra le concessioni cimiteriali in scadenza al cimitero vecchio di Marlia è compresa anche quella relativa alla sepoltura di Liliano Paolinelli, figura simbolo della Resistenza lucchese barbaramente ucciso dalle truppe naziste nel luglio del 1944.

“Se tale circostanza fosse confermata – dichiara Caruso – ritengo doveroso che l’amministrazione comunale individui una soluzione adeguata per evitare che i resti mortali di Liliano Paolinelli vengano trasferiti nell’ossario comune con la conseguente “definitiva perdita della loro riconoscibilità e della loro identità” come scritto nell’avviso pubblico affisso dal Comune”. Secondo il consigliere, “la questione non riguarda soltanto gli aspetti amministrativi e cimiteriali ma assume un valore civile e culturale per l’intera comunità proprio per evitare l’agghiacciante perdita di riconoscibilità e identità di un Uomo simbolo dell’intera comunità capannorese. Infatti, la richiesta di una soluzione specifica per Liliano Paolinelli non comporta alcuna disparità di trattamento rispetto agli altri defunti ma tende, piuttosto, al riconoscimento del significato storico e identitario che questa figura rappresenta per Capannori. Liliano Paolinelli ha contribuito, con il sacrificio della propria vita, al riscatto morale dell’Italia e la sua memoria appartiene non solo ai familiari ma all’intera collettività”.

“Non bisogna dimenticare – spiega Caruso – il valore della memoria storica e dei luoghi della sepoltura che abbiamo imparato dal pensiero di Ugo Foscolo: A egregie cose il forte animo accendono l’urne de’ forti il che significa che le tombe dei grandi uomini non custodiscono soltanto le spoglie mortali ma svolgono una fondamentale funzione civile ed educativa. Esse rappresentano un monito per i vivi, conservano il ricordo delle grandi imprese e ispirano le nuove generazioni a compiere azioni nobili e coraggiose. Allo stesso tempo garantiscono la continuità storica e culturale di una comunità e di un popolo”.

Nell’interrogazione il consigliere chiede al sindaco di chiarire la situazione relativa alla concessione cimiteriale e di indicare quali iniziative l’amministrazione comunale intenda assumere affinché sia preservata, nel rispetto della storia e della memoria collettiva, la sepoltura di uno dei protagonisti della Resistenza locale.