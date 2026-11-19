Grande partecipazione ieri pomeriggio (18 novembre), all’inaugurazione del nuovo nido d’infanzia di Tassignano, realizzato dall’amministrazione Del Chiaro grazie ad un finanziamento pnrr di 800mila euro, al quale si sono aggiunte risorse comunali pari a 560mila euro, che ha iniziato la sua attività lo scorso settembre.

Al taglio del nastro sono intervenuti il sindaco, Giordano Del Chiaro, il vicesindaco, Matteo Francesconi, gli assessori Ilaria Carmassi, Silvia Sarti, Claudia Berti e Gaetano Ceccarelli, la consigliera comunale Roberta Sbrana e la presidente della Cooperativa La Gardenia, Sonia Ridolfi. Presenti anche educatrici, bambini, bambine e famiglie.

“Il nido di Tassignano è già in funzione – afferma il sindaco Giordano Del Chiaro – ma poiché si tratta di un’opera importante anche per la comunità di Tassignano, visto che è nato dalla demolizione e ricostruzione della scuola del paese grazie a fondi pnrr abbiamo ritenuto importante realizzare una cerimonia di inaugurazione aperta alla cittadinanza. Con il prossimo anno scolastico apriremo anche i nidi di Borgonuovo, Badia di Cantignano e Lammari. Siamo davvero orgogliosi di essere riusciti a realizzare nel giro di quasi tre anni quattro nuovi nidi d’infanzia dimostrando concretamente attenzione all’educazione dei più piccoli e alle esigenze delle famiglie aiutandole nel conciliare meglio i tempi di vita con i tempi di lavoro“.

“Ringrazio l’amministrazione comunale per aver realizzato questa bella e funzionale nuova struttura – sostiene Sonia Ridolfi – che dispone di spazi didattici moderni e accoglienti pensati come veri e propri ambienti educativi. La qualità degli spazi influisce direttamente sulla qualità dell’apprendimento e del benessere quotidiano dei più piccoli e rende più facile e soddisfacente il lavoro delle educatrici“.

La nuova struttura per la prima infanzia è stata realizzata al posto della ex scuola primaria di Tassignano, che è stata demolita, in via della Chiesa angolo con via delle Scuole.