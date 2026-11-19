Dalla prevenzione alla sensibilizzazione contro la violenza di genere, con particolare attenzione alle discriminazioni e alle nuove forme di violenza che trovano spazio anche nel mondo digitale. Domenica (22 novembre) Porcari ospita due appuntamenti in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre.

Dalle 10 alle 16 un cardiocamper farà tappa in piazza Felice Orsi, mentre nella sede comunale si svolgeranno gratuitamente e senza bisogno di appuntamento le ecografie mammarie. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la commissione pari opportunità di Porcari, coinvolge la Fondazione sanità solidale e gli Amici del cuore di Lucca.

“Portare la prevenzione in piazza e aprire le porte del municipio significa rendere più semplice per le persone dedicare del tempo alla propria salute. Nel pomeriggio vogliamo invece accendere i riflettori sulle discriminazioni e sulle forme di violenza che le donne possono subire anche attraverso gli strumenti digitali. Messaggi molesti, comportamenti intimidatori e aggressioni online non sono episodi confinati a uno schermo, ma possono avere conseguenze concrete sulla libertà, sulle relazioni e sulla vita quotidiana delle persone. È importante – dice Madalina Golea, assessora alle pari opportunità del Comune di Porcari – imparare a riconoscere questi fenomeni, parlarne e costruire insieme una cultura del rispetto, in ogni ambiente, compreso quello lavorativo”.

Alle 16,30 l’appuntamento è al palazzo di Vetro della Fondazione Lazzareschi per donne e lavoro, un incontro che allargherà la riflessione alle disuguaglianze e alle discriminazioni di genere, con un approfondimento sulle forme di violenza online e sulle conseguenze che possono avere nella vita personale e professionale delle donne. Il confronto rientra in spazio digitale, violenza reale, il percorso che riunisce i Comuni di Porcari, Capannori, Altopascio e Montecarlo nel contrasto alla violenza online.