Grande partecipazione ieri sera alla terza edizione del riconoscimento dedicato agli under 35 che si sono distinti per creatività, impresa, cultura, sport e impegno sociale

Gremito il Cinema Teatro Artè, ieri sera, (giovedì 19 novembre) per la cerimonia di premiazione del terzo premio Capannori, città del futuro rivolto ai giovani capannoresi under 35 che si sono distinti per l’impegno, il talento e le idee in vari settori. Il premio è stato istituito nel 2024 per festeggiare i 201 anni dalla nascita del Comune di Capannori e quest’anno viene nuovamente assegnato in occasione del Compleanno di Capannori.

La cerimonia di premiazione si è aperta con i saluti del sindaco Giordano Del Chiaro ed è proseguita con l’intervento di Bernard Dika, Sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana. Successivamente il comico Matteo Cesca ha messo in scena un divertente sketch teatrale. Dopo il momento di spettacolo è avvenuta la premiazione. Il sindaco Del Chiaro e il sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana Bernard Dika hanno consegnato ai circa 50 giovani premiati che si sono contraddistinti per creatività, spirito imprenditoriale, impegno sociale e nel mondo della cultura e dello sport, una medaglia e una pergamena con la motivazione del premio.

Matteo Cesca

“È con orgoglio che ho consegnato ad alcuni nostri giovani concittadini questo premio con cui non vogliamo solo riconoscere il talento, la creatività, l’intraprendenza individuale, ma soprattutto il valore della responsabilità verso la propria comunità afferma il sindaco Del Chiaro -. Troppo spesso si racconta di una nuova generazione distante o disinteressata: le storie di questi ragazzi dimostrano esattamente il contrario, raccontandoci di ragazzi e ragazze capaci di eccellere e, allo stesso tempo, di mettersi al servizio degli altri. L’impegno sociale e culturale, la capacità di innovare sono le energie più preziose di cui dispone il nostro territorio. Come amministrazione abbiamo il dovere non solo di applaudire questi traguardi, ma di creare le condizioni affinché i nostri giovani possano esprimere qui il loro potenziale, sentendosi protagonisti attivi del presente e non semplici spettatori del futuro. A loro va il ringraziamento di tutta la comunità“.

Bernard Dika si è complimentato con il sindaco Del Chiaro per questa importante iniziativa che vede Capannori Comune virtuoso in Toscana nel dare spazio e riconoscimento ai giovani valorizzandone i talenti e il loro ruolo nella comunità ed ha sottolineato come sia importante in un momento in cui dei giovani si parla solo male evidenziare i buoni esempi.

I premiati

Categoria Creatività

Alberto Bernicchi e Gabriele Bernicchi titolari della Farmacia Biagi di San Leonardo in Treponzio con la motivazione “E’ decisamente la farmacia più social d’Italia, grazie all’inventiva di Alberto e Gabriele, e la simpatia di mamma Amelia. Una grande capacità di coniugare la tradizione con l’innovazione, utilizzando l’ironia come strumento di unione. Un bel messaggio per tutti e tutte, e in linea con i valori della nostra comunità”.



Gabriele Citti, Pasticcere e Food Creator con la motivazione “Grande esempio della forza della comunità di Capannori. Ha creduto nei suoi sogni e nel suo talento, trasformandoli in un mestiere. Con passione, creatività e tanta dedizione, Gabriele è riuscito ad esprimersi attraverso la sua arte, la pasticceria, e a diventare punto di riferimento per tanti appassionati”.

Categoria Cultura-Musica

Igor Santini con la motivazione “Perché con la musica promuove i valori della comunità di Capannori, inclusiva, aperta, solidale. Grazie alle sue canzoni, alle sue capacità poetiche, valorizza gli elementi che uniscono una società e che la rendono un punto di riferimento anche per le persone che vivono momenti difficili o di solitudine. Un artista completo, che rende grande il nome di Capannori”.

Corrado Pinochi-Corra31 con la motivazione “Un talento emergente della nostra comunità, capace di trasmettere emozioni con la musica, creando legami e sentimenti condivisi. Oltre all’impegno individuale, Corra 31 si è adoperato per l’apertura della sala prove musicale al Centro Giovani di Santa Margherita, garantendo un’opportunità artistica a tanti e tante giovani”.

Categoria Nuovi imprenditori con la motivazione: “Per aver aperto un’attività nel 2025, dimostrando di saper cogliere le opportunità che si presentano, anche durante congiunture economiche difficili. Aprire un’attività significa aver voglia di mettersi in gioco, coniugando tradizione e innovazione e utilizzando le qualità tipiche della comunità di Capannori, come laboriosità e creatività”.

I nomi dei premiati : Geremia Bardiani (Nei boschi Tree Climb); Dario Consoloni (Ristorante Pizzeria La Cicala e la Formica); Federico Hu (Tabaccheria); Rachele Luchi (Organizzazione e gestione corsi, fiere, eventi, congressi); Stefano Martinelli (‘Soluzioni Tecniche’-Installazione impianti riscaldamento e condizionamento); Lorenzo Martinucci (Martinucci Group – commercio all’ingrosso di profumi e cosmetici); Olga Maria Nucera (No Vello estetista); Agnese Petri (Lemonade Tattoo); Alessandro Puccini (Pizzeria Marcello), Francesca Sama (Locanda San Martino), Angela Tofani (Estetica Cenerentola); Amedeo Vecchio (Ikigai-Attività fotografiche).

Categoria Impegno sociale

I giovani che nell’anno 2024-2025 hanno partecipato al ‘Progetto Tutor’ del Comune con la motivazione: “Per la voglia di contribuire, di supportare gli altri, per il profondo senso di comunità che questa scelta esprime. Fare il ‘tutor’ è senza dubbio un’esperienza significativa di crescita, ma anche e soprattutto una generosità verso la nostra comunità, che manifesta fiducia nel futuro e un grande messaggio di speranza e di pace”. I nomi dei premiati: Desiree Alberti, Anita Del Grande, Giacomo Dovichi, Stella Gianni, Rebecca Montesanto, Matteo Pasquini, Sofia Romani, Lorenzo Sheta, Rachele Sozzani, Giulia Tolomei.

I giovani che in collaborazione con il Centro Culturale di Tassignano prestano servizio volontario per garantire l’apertura serale della ‘Biblioteca comunale ‘G. Ungaretti’ al Polo Culturale Artèmisia di Tassignano con la motivazione: “Perché un gruppo di giovani Under 35 ha deciso di impegnarsi per tenere aperta, in orario serale, la biblioteca del Polo Culturale Artemisia, garantendo così un servizio utile e importante per i propri coetanei. Un’azione semplice dal grande significato, perché esprime valori della nostra comunità, come solidarietà e collaborazione”. I nomi dei premiati: Andrea Davini, Benedetta Del Carlo, Leonardo Elmi, Michele Farnesi, Emma Gianmattei, Andres Lazzari, David Lazzari, Davide Malloggi, Eva Sargenti, Lorenzo Zanarini.

Categoria Sport

Eta Beta Asd i componenti under 35 del direttivo, Lucia Angelini, Chiara Betti, Giulio Della Togna, il direttore tecnico femminile Alice Della Togna e il direttore tecnico maschile, Lorenzo Acquafresca con la motivazione “Quando i giovani si mettono in gioco e riescono a realizzare opportunità per tanti bambini e tante bambine. Una società giovane, dotata di talento e tanto amore per il territorio e per lo sport, capace di valorizzare le caratteristiche della comunità di Capannori, quali la creatività, la determinazione, il coraggio”.