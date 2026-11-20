Il gruppo consiliare contesta il partenariato pubblico-privato della durata di 23 anni e lamenta la mancanza di risposte sui costi, sulle garanzie per i cittadini e sul controllo del concessionario

“Siamo lieti che finalmente il Comune dopo decenni abbia preso in mano la questione dell’illuminazione pubblica, che è uno dei problemi che affliggono il nostro territorio e per il quale le passate amministrazioni di sinistra non hanno sostanzialmente mai fatto niente”.

Fratelli d’Italia Capannori spiega il voto contrario alla delibera sull’accordo del Comune per la gestione esterna dell’illuminazione pubblica.

“Ben venga che un intervento massiccio sia stato programmato, perché il 90 per cento dell’illuminazione pubblica è vetusta, scarsamente prestante ed efficiente. Quello che a noi al momento ancora non torna – interviene Matteo Petrini, consigliere comunale FdI – sono i motivi della scelta presa per il partenariato pubblico-privato della durata di oltre 20 anni ed un valore di 10 milioni di euro. Facciamo notare che q​uesta scelta epocale come l’ha definita il vicesindaco Matteo Francesconi è stata trattata nel giro di 20 minuti in una commissione tenutasi solamente 2 giorni prima del Consiglio Comunale, in quel luogo abbiamo fatto domande che non hanno avuto risposta”.

“Le stesse domande – dice Lido Moschini – le abbiamo poste anche in Consiglio per poterci esprimere, magari anche in maniera favorevole. Domande semplici, logiche: siamo sicuri che con un contratto di 23 anni si riesca a contenere e razionalizzare le spese? Che succede se ci sono variazioni impreviste delle esigenze delle amministrazioni di ora o future, o se ci sono variazioni dei costi dei materiali elettrici? ​Quali sono le garanzie per i cittadini, per riparazione, sostituzione, installazione dei punti luce? Qual è il canone annuo effettivo da corrispondere al concessionario?”.

“Abbiamo chiesto – incalza Eleonora Vaselli – se secondo l’articolo 75 comma 2 del decreto legislativo 36/2023 è stato elaborato un confronto diretto tra il partenariato pubblico-privato e un’altra gestione, ad esempio l’appalto pubblico con finanziamento diretto degli enti. Quanto costa realmente il partenariato pubblico-privato rispetto alla gestione pubblica? Chi controllerà il concessionario, alla scadenza della concessione in quali condizioni vengono riconsegnati, devono essere riconsegnati gli impianti?

A tutte queste domande l’amministrazione, il vicesindaco, non ci hanno dato risposta. Domande lecite di fronte ad un accordo di più di 20 anni e del valore di 10 milioni di euro”.