Domani (22 novembre) alle 16,30, in occasione della ricorrenza del bicentenario della nascita di Carlo Collodi (24 novembre 1826) al Teatro Artè di Capannori andrà in scena lo spettacolo Lo chiamerò Pinocchio, adattamento e regia di Paolo Bonanni presentato dalla compagnia teatrale IntinerArte in collaborazione con la Compagnia del Molo di Viareggio e Fita Lucca con il patrocinio del Comune. Sarà presentata una versione teatrale speciale che vedrà una ventina, fra attori e musicisti, riportare davanti al pubblico una proposta interessante che vuole rendere omaggio al genio di Collodi.

Con una lettura selezionata di brani tratti dal libro lo spettacolo di domenica prossima introdurrà sei momenti di spettacolo di riferimento: Pinocchio e il Grillo Parlante, Pinocchio e Mangiafuoco, Il Gatto e la Volpe, I tre medici al capezzale di Pinocchio, Il Pescatore Verde e Pinocchio ciuchino al Circo. Sullo sfondo, durante le letture introduttive ci saranno proiezioni con immagini o video di spettacoli precedenti, con i tanti interpreti che nel corso degli anni hanno dato vita ai personaggi collodiani.

Nato nel 2012 come spettacolo itinerante e diffuso, Lo chiamerò Pinocchio, è stato rappresentato in molte città italiane che hanno fatto, con i loro centri storici, parchi o giardini, da palcoscenico naturale per raccontare la storia più bella del mondo: Pinocchio. Solitamente suddiviso in 15 stazioni sceniche vede oltre cento artisti confrontarsi con le scene più conosciute e più rappresentative del libro, offrendo al pubblico tutti personaggi più iconici e famosi del libro di Carlo Collodi.

Ma ci sarà anche un regalo all’inizio: la proiezione di una selezione di quadri scenici tratti dal docufilm Il mio Pinocchio – Luoghi comuni di un burattino di Paolo Lunghi. Una vera e propria anteprima perché la prima proiezione ufficiale integrale avverrà il 28 novembre a San Miniato. Tre chitarre e una fisarmonica dal vivo saranno il suggestivo tappeto musicale ai vari racconti, proponendo brani immortali tratti dai vari film.