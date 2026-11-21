Un’autobiografia che attraversa infanzia, migrazione, lutto e ricerca di emancipazione. Il ricavato della vendita del volume sarà destinato a sostenere attività in Burkina Faso

Un viaggio dal Burkina Faso all’Italia, segnato dalle difficoltà, dal dolore della perdita di un figlio e dalla determinazione a costruire il proprio futuro attraverso lo studio. È la storia raccontata in Basnewende, il libro autobiografico di Clémentine Talatou Pacmogda, linguista e ricercatrice, che sarà presentato martedì 24 novembre alle 18 alla Casa del Cibo I Diavoletti, in via Stradone di Camigliano 302, nel comune di Capannori.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Millimètrica, con il sostegno di diverse realtà del territorio, e si propone come un’occasione di incontro e riflessione sui temi dell’emancipazione, dell’istruzione e della solidarietà. A dialogare con l’autrice sarà Maria Elena Lippi, presidente dell’associazione.

Attraverso i ricordi dell’infanzia, le difficoltà della vita quotidiana e la lotta per proseguire gli studi, Pacmogda ripercorre la propria esperienza tra due Paesi e due culture, raccontando il valore dell’istruzione come strumento di emancipazione e riscatto personale.

Al centro del libro ci sono anche la capacità di affrontare le avversità e la ricerca di una speranza possibile persino nei momenti più dolorosi, come quello della perdita di un figlio. Una testimonianza che intreccia la dimensione intima e autobiografica con uno sguardo sulla realtà sociale e culturale del Burkina Faso, offrendo ai lettori l’occasione di conoscere più da vicino un Paese spesso raccontato soltanto attraverso le sue difficoltà.

A sostenere l’appuntamento sono la cooperativa sociale Odissea, impegnata da vent’anni in progetti che rispondono ai bisogni di una società in trasformazione; l’associazione culturale Amici del Melograno, che cura le attività dell’omonima biblioteca; la cooperativa agricola e di comunità Calafata e la Cooperativa Rinascita, con sede a Capannori.