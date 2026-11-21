Ilaria Carmassi, assessora alle pari opportunità di Capannori

L’assessora Carmassi e le organizzatrici concordi: “Serve una presenza capillare e una rete tra istituzioni, sindacato e volontariato per un cambiamento duraturo”

Si è svolto ieri (20 novembre) al Teatro Artè, l’evento promosso da Fnp Cisl Toscana Nord e Anteas in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’iniziativa, caratterizzata da un’ampia partecipazione di pubblico e rappresentanti istituzionali, ha voluto lanciare un forte segnale di vicinanza e impegno concreto all’intera comunità. I lavori si sono aperti con i saluti di Maria Grazia Simoni (Segreteria Fnp Cisl Toscana Nord),

Maria Teresa Butori (Vicepresidente Anteas), Lorenzo Sichei (Segreteria Cisl Toscana Nord) e Mario Filippi (Coordinatore Rls Piana di Lucca). Un ringraziamento speciale è stato rivolto alle Coordinatrici Donne e Politiche di Genere della Cisl e della Fnp, il cui lavoro costante di sensibilizzazione e tutela mantiene alta l’attenzione sui diritti e sulla dignità femminile in ogni ambito sociale e lavorativo, e all’Associazione Luna, vera ospite d’onore della giornata.

Forte e sentita anche la presenza delle istituzioni locali: l’evento ha infatti ricevuto il patrocinio del Comune di Capannori, rappresentato dall’assessora alle pari opportunità Ilaria Carmassi, e dalla Commissione Pari Opportunità. Nel suo intervento, Carmassi ha analizzato il fenomeno soffermandosi sulle radici culturali della problematica ed evidenziandone le diverse forme — fisica, psicologica ed economica. Ha inoltre sottolineato la necessità di una presenza istituzionale vigile e capillare, capace di affiancare le donne nei percorsi di libertà e autonomia, unita all’impegno fondamentale di educare le nuove generazioni al rispetto reciproco.

L’incontro è stato scandito da due momenti particolarmente intensi. Dopo i saluti istituzionali, la platea ha assistito alla proiezione del docufilm Un altro domani, un’opera molto apprezzata dal pubblico che indaga le dinamiche profonde della violenza relazionale. A seguire, sono intervenute le operatrici del Centro Antiviolenza Luna, realtà da anni in prima linea nella provincia di Lucca che garantisce ascolto, accoglienza, tutela legale e supporto psicologico alle donne e ai loro figli. La loro testimonianza ha offerto ai presenti uno spaccato diretto sulla realtà del territorio lucchese,

illustrando il lavoro concreto svolto ogni giorno per sostenere chi trova il coraggio di chiedere aiuto.

Grande soddisfazione è stata espressa al termine dell’incontro dalle organizzatrici di Fnp Cisl e Anteas, che hanno raccolto a caldo le impressioni dei partecipanti. “Questo evento ha avuto un senso profondo, regalando un momento di riflessione collettiva su un’emergenza sociale di drammatica attualità – dichiarano – . Vedere una partecipazione così sentita e attenta ci conferma quanto sia fondamentale non abbassare mai la guardia: solo attraverso il dialogo, la consapevolezza e la sinergia tra sindacato, volontariato attivo e istituzioni possiamo costruire un cambiamento culturale duraturo e dare un segnale tangibile alla nostra comunità”.