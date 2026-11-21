Un pomeriggio di festa oggi (21 novembre) a San Leonardo in Treponzio in occasione della Festa dell’Albero promossa dal comune di Capannori e dal Consorzio 1 Toscana nord in collaborazione con Legambiente Capannori e Piana Lucchese per celebrare la Giornata Nazionale degli Alberi 2026.

L’iniziativa, alla quale sono intervenuti l’assessora all’ambiente Claudia Berti, il vicepresidente del Consorzio 1 Toscana nord, Andrea Celli, la presidente di Legambiente Capannori e Piana Lucchese, Angela Giannotti e il consigliere comunale Gianni Campioni, si è svolta nello spazio esterno dello Sportello al Cittadino zona sud dove sono stati messi a dimora 10 nuovi alberi, olivi, lecci e melograni, donati dal Consorzio. Altri venti alberi saranno messi a dimora al nuovo parco giochi di Marlia.

Si è inoltre svolto un laboratorio creativo rivolto ai più piccoli intitolato La capsula del tempo, un contenitore al cui interno sono stati inseriti disegni, poesie, messaggi, anch’esso messo a dimora, che sarà aperto tra 10 anni.

“Piantare un albero è uno dei gesti più semplici e al tempo stesso più rivoluzionari che possiamo compiere per il nostro futuro – afferma l’assessora all’ambiente, Claudia Berti -. Con questa Festa dell’Albero rinnoviamo il nostro impegno per un territorio più verde, sano e vivibile, ricordando che la cura dell’ambiente inizia dai piccoli gesti quotidiani di ciascuno di noi. Di fronte alle sfide sempre più evidenti della crisi climatica e agli eventi meteorologici estremi, gli alberi si confermano la nostra prima e più efficace infrastruttura verde. Assorbono CO₂, mitigano le isole di calore estive, consolidano i terreni e proteggono la biodiversità. Festeggiare gli alberi insieme ai più piccoli ha un significato particolare, perchè rappresenta un momento importante di educazione ambientale. Ritengo significativi la collaborazione con il Consorzio ed il supporto di Legambiente e ringrazio l’associazione I Tre Ponti per la collaborazione.”.

“La Festa dell’Albero di Capannori rappresenta un’occasione importante per dare concretezza a un impegno che, come Consorzio di Bonifica 1 Toscana nord, portiamo avanti da anni: investire sul verde per contrastare i cambiamenti climatici e rendere i nostri territori più belli, vivibili e sicuri – dichiara Andrea Celli, vicepresidente del Consorzio –. Siamo quindi particolarmente felici di partecipare a questa iniziativa insieme al Comune di Capannori, mettendo a disposizione trenta alberi. Questa iniziativa si inserisce nel nostro progetto Un albero per ogni nuovo nato, attraverso il quale il Consorzio fornisce gratuitamente alle amministrazioni comunali alberi e arbusti da mettere a dimora sul territorio, associando simbolicamente ogni nuova nascita a una nuova pianta. Solo nel 2026 il progetto coinvolge 28 Comuni del nostro comprensorio, dalla Lunigiana alla Versilia, dalla Piana di Lucca alla Valle del Serchio, fino all’area pisana, per un totale di oltre duemila nuove piante, con un investimento di circa 63mila euro. Un impegno significativo, che realizziamo in collaborazione con le amministrazioni locali, chiamate poi a prendersi cura delle piante e ad accompagnarne la crescita. Crediamo molto in questo progetto, perché unisce due valori fondamentali: la tutela dell’ambiente e l’attenzione verso le nuove generazioni. Gli alberi sono alleati preziosi contro gli effetti dei cambiamenti climatici: contribuiscono ad abbassare le temperature, migliorano la qualità dell’aria, favoriscono la biodiversità e, grazie alle loro radici, aiutano a contrastare l’erosione del suolo e a migliorare la gestione delle acque piovane. Sono quindi anche un elemento importante per la sicurezza idraulica, che rappresenta il cuore della nostra missione”.

“Con questa iniziativa abbiamo festeggiato gli alberi con grandi e piccoli con lo sguardo rivolto al domani – afferma Angela Giannotti, presidente di Legambiente Capannori e Piana Lucchese -. Ogni albero che abbiamo messo a dimora insieme al Comune di Capannori e al Consorzio di Bonifica è stato accompagnato da una capsula del tempo, un piccolo contenitore resistente ma non inquinante che contiene tanti messaggi e pensieri da leggere tra 10 anni. Un gesto per rendere più verdi i nostri spazi e una speranza che crescerà insieme ai nostri ragazzi, anno dopo anno”.