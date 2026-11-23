La proposta culturale|
Ad Artemisia un’intera giornata di eventi dedicata al mito di Pinocchio
Domani (24 novembre), dalle 16 alle 23 conferenze, letture ed approfondimenti con l’associazione Atopica Utopia
Domani (24 novembre), dalle 16 alle 23, al polo culturale di Tassignano è in programma l’iniziativa Pinocchio a Capannori promossa da Atopica Utopia associazione culturale dalle Terre Lucchesi con il patrocino del Comune in occasione del bicentenario di Carlo Lorenzini, nell’ambito del festival I Musei del Sorriso 2026.
A partire dalle 16 sarà possibile visitare una mostra dedicata alle principali edizioni illustrate delle Avventure di Pinocchio, tra cui quelle di Chiostri, Mazzanti, Mussino, Innocenti, Mattotti e altri, nonchè visionare il filmato con le illustrazioni di Pinocchio, i luoghi, e la vita di Carlo Lorenzini patriota risorgimentale, mazziniani, giornalista e scrittore. La mostra sarà inaugurata alle 18 con la partecipazione del sindaco Giordano Del Chiaro.
Seguiranno conferenze, chiacchiere e letture su Pinocchio, non solo per bambini. In programma la conferenza Pinocchio nella pedagogia del suo e del nostro tempo a cura di Massimo Cellai e Intervista impossibile di Mattei Lancini a Pinocchio recitata da giovani attori del teatro di Emiliana Paoli.
Alle 21 si terrà la conferenza intitolata Letture e interpretazioni del Pinocchio ieri e oggi. Dall’Ottocento a Carmelo Bene a cura di Elisabetta Visconti. Seguirà una lettura di brani scelti dal testo recitati da giovani attori del teatro di Emiliana Paoli.
L’iniziativa sarà accompagnata dalla musica dal vivo con Federico Gianmattei, chitarrista.