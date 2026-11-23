A partire dalle 16 sarà possibile visitare una mostra dedicata alle principali edizioni illustrate delle Avventure di Pinocchio, tra cui quelle di Chiostri, Mazzanti, Mussino, Innocenti, Mattotti e altri, nonchè visionare il filmato con le illustrazioni di Pinocchio, i luoghi, e la vita di Carlo Lorenzini patriota risorgimentale, mazziniani, giornalista e scrittore. La mostra sarà inaugurata alle 18 con la partecipazione del sindaco Giordano Del Chiaro.