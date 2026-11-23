Restituire alla collettività ciò che le mafie hanno sottratto significa trasformare luoghi e risorse di illegalità in occasioni di riscatto, lavoro, solidarietà e partecipazione. Appuntamento fissato per sabato (28 novembre), alle 18, a Camigliano, alla Casa del Cibo I Diavoletti, con un incontro pubblico dedicato alle esperienze di riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie.