L'iniziativa|
Beni confiscati e riscatto sociale: a Camigliano un dibattito e una cena con i prodotti LiberaTerra
Alla Casa del Cibo ‘I Diavoletti’ un dibattito sulle esperienze di riutilizzo sociale con Libera, Spi-Cgil e amministratori locali, poi la cena a base dei prodotti coltivati sui terreni sottratti alle mafie
Restituire alla collettività ciò che le mafie hanno sottratto significa trasformare luoghi e risorse di illegalità in occasioni di riscatto, lavoro, solidarietà e partecipazione. Appuntamento fissato per sabato (28 novembre), alle 18, a Camigliano, alla Casa del Cibo I Diavoletti, con un incontro pubblico dedicato alle esperienze di riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie.
Partecipano: Franca Cecchini, segretaria generale Spi-Cgil Lucca, Alberto Peretti, partecipante viaggio di Giramondi 2026, Antonio Chiaravalloti, professore in pensione, Libera Lucca, Sara D’Ambrosio, sindaca di Altopascio, Martina Cagliari, consigliera comunale di Altopascio. Coordina Chiara Vagli, referente presidio Libera Lucca.
Alle 20 per conoscere e sostenere queste esperienze cena con i prodotti di LiberaTerra, frutto del lavoro sui terreni confiscati alle organizzazioni mafiose. Menù della cena (25 euro – 20 euro bambini): crostini con crema di carciofi, crostini con caponata, bruschetta con olio nuovo, pecorino, anelletti al forno alla palermitana, ceci al rosmarino su crema di baccalà, torta al cioccolato con marmellata di arance rosse, vino rosso di Radioaut della cantina Centopassi, limoncello e caffé equo e solidale. Per prenotazioni contattare Emma al 3480685493 o Enrico al 3357761805.