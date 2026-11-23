L'intervento|
Capannori, non saranno esumati benemeriti e personaggi illustri
L’atto di indirizzo della giunta risale al 13 novembre. La maggioranza: “Strada tracciata prima dell’interrogazione del consigliere Caruso”
I gruppi di maggioranza Pd, Avs, Capannori Corre e Giordano Del Chiaro sindaco rispondono all’interrogazione del consigliere Caruso sulle concessioni cimiteriali e sulla memoria di Liliano Paolinelli.
“Il tema è serio e ci trova d’accordo – dicono – ci fa piacere che Caruso arrivi alle nostre stesse conclusioni, ma lo fa in ritardo. Il 13 novembre la giunta ha approvato all’unanimità un atto di indirizzo che sospende le esumazioni e le estumulazioni ordinarie per benemeriti e personaggi illustri, compresi gli eroi di guerra. Lo stesso atto apre un confronto con le comunità per scegliere le forme giuste di ricordo. La strada, quindi, era già tracciata prima che il consigliere di Noi moderati presentasse questa interrogazione”.
“Quella delibera avvia anche la revisione del regolamento di polizia mortuaria – concludono – Essa prevede, infatti, la rateizzazione dei rinnovi, che in Consiglio abbiamo votato tutti insieme, con un contributo fondamentale di tutta la maggioranza. Ciò ha portato il turno di inumazione da 10 a 20 anni, per dare più tempo e aiutare le famiglie. Sono scelte concrete, non dichiarazioni. Sulla Resistenza, infine, non abbiamo bisogno di lezioni. La memoria dei partigiani e delle vittime del nazifascismo fa parte del nostro modo di amministrare, prima ancora che delle parole”.