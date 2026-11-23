“Il tema è serio e ci trova d’accordo – dicono – ci fa piacere che Caruso arrivi alle nostre stesse conclusioni, ma lo fa in ritardo. Il 13 novembre la giunta ha approvato all’unanimità un atto di indirizzo che sospende le esumazioni e le estumulazioni ordinarie per benemeriti e personaggi illustri, compresi gli eroi di guerra. Lo stesso atto apre un confronto con le comunità per scegliere le forme giuste di ricordo. La strada, quindi, era già tracciata prima che il consigliere di Noi moderati presentasse questa interrogazione”.