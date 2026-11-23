Cento visite gratuite in sei ore, con molte richieste arrivate anche da fuori territorio . È questo il bilancio della giornata di ieri (22 novembre) a Porcari , dove prevenzione sanitaria e violenza di genere sono state al centro di due iniziative promosse in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

La partecipazione ha superato le aspettative e le disponibilità, tanto che diverse persone, alcune arrivate anche da località lontane, non hanno potuto accedere agli esami. Commentano gli assessori Simone Giannini e Madalina Golea, che hanno organizzato l’iniziativa: “Cento visite in sei ore sono un risultato importante, ma il numero delle persone rimaste fuori ci dice quanto sia sentito il bisogno di prevenzione gratuita. Ringraziamo i medici, gli infermieri e tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata: la collaborazione con la Fondazione Sanità Solidale è solo all’inizio e nel 2027 proseguirà con altre iniziative per la salute”.