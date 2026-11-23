Prevenzione|
Cento visite gratuite in sei ore per gli screening in piazza Felice Orsi a Porcari
È stato allestito il cardiocamper mentre il municipio ha ospitato le ecografie mammarie e gli ecocardiogrammi.
Cento visite gratuite in sei ore, con molte richieste arrivate anche da fuori territorio. È questo il bilancio della giornata di ieri (22 novembre) a Porcari, dove prevenzione sanitaria e violenza di genere sono state al centro di due iniziative promosse in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
La prima parte della giornata è stata dedicata alla salute, con ecografie mammarie, ecocardiogrammi ed elettrocardiogrammi gratuiti, grazie alla collaborazione tra Comune, Commissione pari opportunità, Fondazione Sanità Solidale e Amici del Cuore di Lucca.
In piazza Felice Orsi è stato allestito il cardiocamper, mentre il municipio ha ospitato le ecografie mammarie e gli ecocardiogrammi.
La partecipazione ha superato le aspettative e le disponibilità, tanto che diverse persone, alcune arrivate anche da località lontane, non hanno potuto accedere agli esami. Commentano gli assessori Simone Giannini e Madalina Golea, che hanno organizzato l’iniziativa: “Cento visite in sei ore sono un risultato importante, ma il numero delle persone rimaste fuori ci dice quanto sia sentito il bisogno di prevenzione gratuita. Ringraziamo i medici, gli infermieri e tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata: la collaborazione con la Fondazione Sanità Solidale è solo all’inizio e nel 2027 proseguirà con altre iniziative per la salute”.
La giornata è proseguita al Palazzo di Vetro con un incontro dedicato alle disparità nel mondo del lavoro, alle discriminazioni multiple, alla violenza economica e a quella digitale, al centro della campagna Libere anche qui dell’associazione Tocca a Noi.
L’assessora Madalina Golea ha annunciato che una mozione collegata alla campagna è già stata depositata e sarà discussa nel prossimo consiglio comunale di Porcari, in programma venerdì (27 novembre).
L’iniziativa intende portare anche all’attenzione dell’assemblea cittadina il problema delle forme di violenza di genere che si consumano negli ambienti digitali, spesso ancora poco riconosciute.