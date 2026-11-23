Il film ripercorre la storia della famiglia Cecchettin a Vigonovo, in Veneto, partendo dalla quotidianità di un padre vedovo, Gino, e dei suoi tre figli: Elena, Giulia — prossima alla laurea in ingegneria biomedica — e il più giovane Davide. La vita della famiglia viene stravolta la notte dell’11 novembre 2023, quando Giulia scompare nel nulla mentre si trova in compagnia dell’ex fidanzato, un ragazzo possessivo dal quale aveva cercato di allontanarsi. Tra l’angoscia delle ricerche e l’attenzione mediatica nazionale, il film racconta l’elaborazione di un dolore privato che Gino ed Elena scelgono di trasformare in un impegno collettivo contro la violenza di genere.

Venerdì (27 novembre) alle 18, al polo culturale Artemisia di Tassignano si svolgerà l’incontro Ti vedo, ti seguo, ti controllo – Quando la tecnologia diventa uno strumento di violenza , al quale interverranno Giorgia Graziani, operatrice del Centro antiviolenza Luna e Sara Marcheschi, presidente dell’ associazione Nuovo Maschile . Seguirà Tra mito e presente , letture di racconti a cura di Simona Generali. L’incontro fa parte dell’iniziativa Spazio digitale, violenza reale – I Comuni della Piana fanno rete contro la violenza sulle donne onlin e organizzata dai Comuni di Altopascio, Capannori, Montecarlo e Porcari e le rispettive Commissioni pari opportunità.

“Anche quest’anno in occasione della giornata dedicata all’eliminazione della violenza contro le donne abbiamo realizzato un programma di iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tragico fenomeno – spiega l’assessora alle pari opportunità, Ilaria Carmassi – Tra queste la proiezione del film Se domani non torno, una pellicola che ha la capacità di trasformare una tragedia personale e collettiva in un racconto lucido e profondamente umano sul tema dei femminicidi e della violenza di genere. Il film evitando il sensazionalismo e il vittimismo facile, riesce a parlare efficacemente a tutti, soprattutto alle giovani generazioni, offrendo spunti concreti per riconoscere le dinamiche tossiche nelle relazioni e promuovere una cultura del rispetto e dell’affettività sana. Per favorire la visione della pellicola abbiamo stabilito un biglietto unico scontato. L’altra iniziativa in programma questa settimana, nell’ambito di un calendario di eventi realizzato insieme agli altri Comuni della Piana, verte sul tema della violenza on line, poichè la violenza contro le donne non conosce più solo i confini fisici del mondo reale, ma si è estesa in modo preoccupante anche agli spazi digitali, assumendo forme subdole, persistenti e profondamente lesive, assolutamente da combattere”