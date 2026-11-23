Opere pubbliche|
Pieve San Paolo, riconosciuto alla società sportiva l’interesse pubblico per la riqualificazione dell’impianto sportivo
Affidamento diretti per gli interventi, ma entro il 23 dicembre si possono presentare proposte alternative o aggiuntive
La giunta comunale ha approvato una delibera che riconosce il pubblico interesse del progetto presentato dall’associazione sportiva dilettantistica Asd Pieve San Paolo per la riqualificazione e la gestione del campo sportivo di Pieve San Paolo.
Si tratta di un procedimento innovativo con il quale, applicando l’articolo 5 del decreto legislativo 38/2021, si procede all’affidamento diretto e gratuito degli impianti sportivi comunali a società sportive senza fini di lucro che presentano progetti di riqualificazione.
Il progetto presentato dall’Asd Pieve San Paolo prevede, per un investimento complessivo di 172.926 euro a carico dell’associazione, vari interventi di riqualificazione per l’impianto sportivo di via dei Malfatti, tra cui, la realizzazione di un impianto di irrigazione e di una nuova recinzione del campo da gioco, la sostituzione delle panchine situate all’interno del campo, la realizzazione di nuove pavimentazioni esterne e opere di drenaggio e irrigazione del campo, di un nuovo locale di lavanderia e di un impianto fotovoltaico.
Il procedimento prevede che prima dell’affidamento, entro i 30 giorni dalla pubblicazione della delibera, ovvero entro il 23 dicembre, altri soggetti interessati possono presentare eventuali proposte alternative, ovvero che abbiano un livello di investimento pari o superiore a quello del progetto presentato dall’Asd Pieve San Paolo o integrative, ovvero che qualifichino con attività o interventi specifici ulteriori il progetto dell’Asd Pieve San Paolo.
Gli interessati a presentare proposte alternative o integrative possono farlo mandando un progetto via Pec all’indirizzo pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it.