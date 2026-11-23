La giunta comunale ha approvato una delibera che riconosce il pubblico interesse del progetto presentato dall’associazione sportiva dilettantistica Asd Pieve San Paolo per la riqualificazione e la gestione del campo sportivo di Pieve San Paolo.

Il progetto presentato dall’Asd Pieve San Paolo prevede, per un investimento complessivo di 172.926 euro a carico dell’associazione, vari interventi di riqualificazione per l’impianto sportivo di via dei Malfatti, tra cui, la realizzazione di un impianto di irrigazione e di una nuova recinzione del campo da gioco, la sostituzione delle panchine situate all’interno del campo, la realizzazione di nuove pavimentazioni esterne e opere di drenaggio e irrigazione del campo, di un nuovo locale di lavanderia e di un impianto fotovoltaico.