Via alla ricerca da parte del Comune: sarà destinato al servizio lavori pubblici, patrimonio e protezione civile

Il Comune di Porcari ha pubblicato un avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore tecnico a tempo pieno e indeterminato, da destinare al servizio lavori pubblici, patrimonio e protezione civile.

La procedura è rivolta a dipendenti già in servizio nelle pubbliche amministrazioni del comparto Regioni e autonomie locali, assunti a tempo pieno e indeterminato e inquadrati nell’area degli istruttori, con profilo professionale di istruttore tecnico (ex categoria C).

La selezione avverrà attraverso la valutazione del curriculum e un colloquio, durante il quale saranno approfondite le competenze professionali, le esperienze maturate, in particolare nel settore dei lavori pubblici, e le motivazioni dei candidati. La commissione esaminatrice avrà a disposizione 50 punti complessivi, di cui 20 per la valutazione del percorso professionale e formativo e 30 per il colloquio.

Le domande devono essere presentate esclusivamente online attraverso il portale del reclutamento pubblico InPa entro le 23,59 del 5 dicembre. Non saranno accettate candidature trasmesse con modalità diverse, comprese la consegna a mano e la posta elettronica certificata.