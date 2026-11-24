Il ritrovo|
A cena dopo cinquant’anni dalla prima elementare: amarcord degli ex alunni di Guamo
Ospite d’onore il loro maestro, Renzo Petroni, oggi novantenne, ma ancora in splendida forma, con la stessa energia e simpatia di sempre
Cinquant’anni dopo, di nuovo tra i banchi… almeno con il cuore!
A distanza di mezzo secolo dalla prima elementare alla scuola di Guamo, gli ex compagni di classe si sono ritrovati per una cena all’insegna dell’amicizia, dei ricordi e di tante emozioni.
Ospite d’onore il loro maestro, Renzo Petroni, oggi novantenne, ma ancora in splendida forma, con la stessa energia e simpatia di sempre.
Tra sorrisi, aneddoti e ricordi di un’infanzia ormai lontana, è stata una serata speciale, che ha dimostrato come il tempo possa passare, ma certi legami e la riconoscenza verso chi ci ha accompagnato nei primi passi della vita non invecchiano mai.