Sono undici i genitori che si candidano con la lista Radici diverse, un unico futuro al consiglio d’istituto del nuovo comprensivo che, dopo l’accorpamento, riunisce le scuole di Porcari, Montecarlo e Villa Basilica.

Per Porcari si presentano Alessia Del Carlo, Paulo Carnicelli, Federica Di Giulio, Claudia Fornaciari, Lara Fattorini e Arianna Riccomini. Per Montecarlo sono in lista Alessandra Negri, Andrea Turingia e Deborah Pistoresi. Per Villa Basilica si candidano Manuel Chiesi e Rita Maffei.