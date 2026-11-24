La scelta|
Comprensivo Porcari-Montecarlo-Villa Basilica, si vota per il consiglio di istituto: la lista Radici diverse, un unico futuro si presenta
Sono undici i genitori che si candidano per rappresentare le famiglie nel raggruppamento: ecco chi sono divisi per plesso
Sono undici i genitori che si candidano con la lista Radici diverse, un unico futuro al consiglio d’istituto del nuovo comprensivo che, dopo l’accorpamento, riunisce le scuole di Porcari, Montecarlo e Villa Basilica.
Per Porcari si presentano Alessia Del Carlo, Paulo Carnicelli, Federica Di Giulio, Claudia Fornaciari, Lara Fattorini e Arianna Riccomini. Per Montecarlo sono in lista Alessandra Negri, Andrea Turingia e Deborah Pistoresi. Per Villa Basilica si candidano Manuel Chiesi e Rita Maffei.
Si vota domenica (29 novembre) dalle 8 alle 12 e lunedì dalle 8 alle 13,30. A Porcari il seggio sarà allestito nella tensostruttura della scuola media Enrico Pea, a Montecarlo nella palestra della media Italo Calvino e a Villa Basilica nella scuola primaria Salvo D’Acquisto.
Possono votare entrambi i genitori, ciascuno con la possibilità di esprimere fino a due preferenze. Chi ha più figli iscritti al comprensivo vota una sola volta.