Vladyslav Troitskyi

L’arte e la cultura come antidoto alla guerra in Ucraina. È (anche) questo il messaggio di Vladyslav Troitskyi, ospite della serata di domani (25 novembre) dei Mercoledì da Salmoni di Spam! che si terrà in via Don Minzoni 34 (Porcari).

Un appuntamento di grande respiro culturale e civile per chiudere il ciclo autunnale della rassegna. Al centro della serata, per la prima volta in Italia, l’incontro con Vladyslav Troitskyi, figura cardine del teatro, della regia, della drammaturgia e delle arti performative contemporanee ucraine. Roberto Castello, direttore artistico di Aldes | Spam! lo definisce “uno dei motori culturali più trascinanti ed efficaci che si siano visti in Europa negli ultimi decenni, capace di attrarre e valorizzare artisti di grandissimo talento”. Il tutto in un contesto non certo semplice come è certamente quello dell’Ucraina dell’ultimo decennio.

Il programma della serata di Spam! lascia spazio alla proiezione di due cortometraggi d’animazione legati all’universo creativo e produttivo di Troitskyi: Mariupol. Cento notti (2022), ideato da Andrii Palatnyi per la regia di Sofia Melnyk sulle note del DakhTrio, e Non ci sono bambini. Ci sono persone (2025), curato dallo stesso Troitskyi, ideato e diretto da Tetiana Troitska con le musiche dei DakhaBrakha.

Fotogramma video ‘Non ci sono bambini. Ci sono persone’

Al termine delle proiezioni lo stesso Troitskyi interverrà in videoconferenza per dialogare con il pubblico, stimolato da Roberto Castello, sul senso e sulla necessità di fare arte nel tempo della guerra.

Sono suoi progetti di grandissimo valore che incrociano tradizioni ucraine, forme classiche e linguaggi contemporanei. Dalle regie tradizionali alle Dakh Daughters, un gruppo di sole donne che cantano, suonano, recitano, declamano e danzano dando vita a raffinatissimi spettacoli di freak cabaret fino alle performance per spazi pubblici come Bomb Shelter e Alarm. Dalle produzioni di documentari e video animazione, come quelli che saranno proiettati a Spam!, al quartetto Dakha Brakha, che esegue il repertorio tradizionale ucraino in modo innovativo sui più importanti palcoscenici di tutto il mondo e alla Nova Opera, una formazione artistica dedicata alla creazione di nuovi percorsi per la lirica. E ancora, da TseSho, un progetto musicale e teatrale che fonde musica elettronica, strumenti acustici, videoarte, teatro di figura e testi di impegno sociale al Gogol fest, riconosciuto uno dei cinque principali festival multidisciplinari europei. Tutti progetti che hanno raggiunto e raggiungono il pubblico di tutto il mondo.

La serata di Spam! si apre dalle 19,30 – orario in cui è offerto un piatto caldo (fino alle 20,20) – con la performance di scrittura automatica Esistere non basta di Filippo Balestra. A chiudere l’esibizione dell’Enganzibao Dance Orchestra, riunita per l’occasione con Roberta Brighi, Nicola Cisternino, Luca Giovacchini, Marco Martinelli, Paolo Quattriglia e Renzo Telloli.

Vladyslav Troitskyi

Nato il 26 novembre 1964 in una regione del sud est della Russia e trasferitosi in Ucraina con i genitori all’età di undici anni, Troitskyi ha avuto una formazione poliedrica: laureato in ingegneria radiofonica al politecnico Igor Sikorsky di Kiev nel 1987, si è poi diplomato nel 2002 a Mosca in regia e arte della recitazione all’istituto russo di arti teatrali, per poi insegnare dal 2003 al 2006 all’università nazionale del cinema e della televisione di Kiev, città in cui vive e lavora.

Attivo dalla metà degli anni Novanta nella scena teatrale e musicale indipendente, Troitskyi ha lasciato un segno profondo fondando nel 1994 il Centro d’arte contemporanea Dakh, primo teatro indipendente d’Ucraina, e dando vita in seguito al gruppo etno-chaos DakhaBrakha nel 2004, alla piattaforma multidisciplinare Gogolfest nel 2007 (per cui ha ricevuto il prestigioso Effe Award per la stagione 2019-2020, entrando nella classifica dei cinque migliori festival d’Europa), al cabaret freak DakhDaughters nel 2012 e, insieme a Roman Hryhoriv e Ilja Rasumejko, all’opera-requiem Iyov nel 2015 nell’ambito del progetto NovaOpera. La sua attività drammaturgica e registica lo ha portato ripetutamente all’estero ed è valsa a lui riconoscimenti prestigiosi quali il premio Kiev Pectoral nel 2001 e nel 2002, il titolo di artista benemerito d’Ucraina nel 2014, l’onorificenza di ufficiale dell’Ordine delle arti e delle lettere nel 2018, il premio Wassyl Stus nel 2019 e il premio nazionale Taras Ševčenko nel 2020 per Iyov. Dal 2022, con l’invasione su vasta scala dell’Ucraina, ha trasformato il proprio impegno in una resistenza artistica globale a sostegno della cultura e degli artisti del paese.

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