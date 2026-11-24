Un servizio di primo ascolto e supporto psicologico gratuito, immediato e totalmente anonimo per abbattere le barriere che spesso frenano i giovani dal chiedere aiuto.

È questa la proposta lanciata da Forza Italia Giovani Capannori, guidata dal segretario Gianfilippo Bianchi, che approda in Consiglio comunale grazie al consigliere comunale di Forza Italia Matteo Scannerini, in sinergia con la consigliera di Fratelli d’Italia Eleonora Vaselli, psicologa professionista del settore.

La mozione, firmata congiuntamente dai due consiglieri, impegna il Sindaco e la Giunta ad attivare, anche in via sperimentale, un canale telefonico e/o di messaggistica istantanea a bassissima soglia dedicato agli adolescenti e ai giovani adulti del territorio.

“I dati nazionali sull’aumento del disagio emotivo, dell’isolamento sociale e dei gesti estremi tra i ragazzi ci impongono di agire con strumenti nuovi e realmente accessibili – spiega Gianfilippo Bianchi -. Spesso il tradizionale colloquio faccia a faccia o la necessità di registrarsi e lasciare i propri dati rappresentano un muro insormontabile per chi vive un momento di fragilità. Come movimento giovanile abbiamo voluto farci portavoce di questa esigenza concreta: offrire ai nostri coetanei un primo approdo sicuro, dove poter parlare senza paura del giudizio”.

L’iniziativa politica è stata raccolta e tradotta in atto consiliare da Matteo Scannerini (Forza Italia), che sottolinea il valore dell’integrazione con la rete esistente: “Il comune di Capannori ha già avviato esperienze positive come lo sportello Lo psicologo risponde e mostrato attenzione al tema del ritiro sociale. Con questa mozione chiediamo di fare un passo in più: affiancare ai servizi attuali uno strumento senza filtri né tracciamento, gestito da personale qualificato e raccordato con l’Azienda Usl Toscana nord ovest e i servizi d’emergenza. L’obiettivo è intercettare il disagio sommerso prima che diventi cronico o drammatico, accompagnando gradualmente i ragazzi verso i percorsi di cura più adeguati”.

Determinante per la stesura tecnica dell’atto è stata la collaborazione con la consigliera Eleonora Vaselli (Fratelli d’Italia), che ha portato nell’iniziativa la propria competenza clinica e professionale: “Nell’età evolutiva e nell’adolescenza il timore dello stigma e l’impatto dell’interazione visiva diretta possono inibire la richiesta di aiuto proprio nelle fasi iniziali, quando invece sarebbe più efficace intervenire. Un canale anonimo gestito da psicologi formati permette di abbassare le difese, creare un ponte di fiducia e riconoscere tempestivamente i segnali di rischio — come l’autolesionismo o l’ideazione suicidaria — attivando procedure operative chiare e protette nel pieno rispetto della privacy”.