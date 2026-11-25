Sarà quindi l’occasione per discutere insieme su quale volto nuovo dare alla frazione : quindi come mantenere vivo il centro e riqualificare via Mazzei, potenziare le aree di sosta e programmare nuove iniziative; ma anche come implementare lo spazio festa e le attrezzature sportive per rendere entrambi funzionali, accessibili e fruibili da tutti. E ancora, recuperare percorsi escursionistici e ciclabili e progettare nuovi spazi comuni nelle aree libere del paese.

“L’appuntamento è aperto a tutte e tutti. I cittadini – spiega l’assessore con delega alla pianificazione del territorio, Daniel Toci – hanno il diritto di esprimersi e noi, come amministratori, abbiamo il dovere di ascoltare e recepire i suggerimenti che arrivano. Gli appuntamenti che abbiamo organizzato guardano proprio in questa direzione: un’occasione di confronto e dialogo, di riflessione e costruzione del futuro di Altopascio. Il tempo è ora: partecipare significare avere la possibilità di contribuire al benessere del territorio. Dopo aver incontrato aziende e professionisti, dopo aver raccolto i contributi di molti cittadini, adesso la parola passa a chiunque abbia voglia e desiderio di scrivere il domani della nostra cittadina”.